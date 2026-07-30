СУПРЕМУС

Объединение художников-супрематистов, основанное К.С. Малевичем. Общество действовало в Москве в 1916-1917 годах. Готовился к выпуску, но так и не был реализован проект одноименного журнала.

В объединение входили: Н.М. Давыдова, И.В. Клюн, поэт А.Е. Крученых, К.С. Малевич, М.И. Меньков, В.Е. Пестель, Л.С. Попова, О.В. Розанова, композитор Н.А. Рославец, Н.А.Удальцова, М.В. Юркевич, А.А. Экстер.

После "Последней футуристической выставки "0,10" (декабрь 1915-январь 1916, Петроград) Казимир Малевич оказался лидером созданного им нового направления в изобразительном искусстве - супрематизма. Вскоре после выставки он создал вокруг себя партию единомышленников, тяготевших к беспредметному искусству. Первое собрание художников, вошедших вскоре в "Супремус", прошло 15 декабря 1916 года в квартире Надежды Удальцовой в Москве. В дальнейшем это место фактически стало штабом объединения, а сама Удальцова - ближайшим помощником Малевича и организатором всех мероприятий.

Помимо художников, в "Супремус" входили близкие Малевичу люди, например его друг детства - музыкант Николай Рославец, а также Велимир Хлебников. Ольга Розанова привела в "Супремус" Алексея Кручёных. Это общество было для Малевича прежде всего группой единомышленников, поддерживающих его на пути утверждения супрематизма - нового беспредметного искусства, незадолго до этого открытого им. Поэтому для общества так важно было создать собственный журнал, который должен был стать трибуной беспредметности, где можно было бы говорить о живописи, музыке, декоративном искусстве и литературе. Для художников, примкнувших к Малевичу, участие в создании журнала "Супремус" было отличной возможностью донести до публики свои теоретические разработки, основу своего беспредметного творчества.

Программа будущего журнала была обрисована секретарем редакции Ольгой Розановой в ее письме к художнику и музыканту М.В. Матюшину: "Журнал периодический. По характеру строго партийный. Программа его: супрематизм (живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, нового театра и т.д.). Статьи, хроника, письма, афоризмы, стихи, репродукции супрематических картин и прикладного искусства..." .

К июлю 1917 года у редакции сформировался блок текстов, которые должны были заполнить страницы будущего журнала. Предполагалось, что под одной обложкой будут размещены статьи: "Есть искусство" Мстислава Юркевича; "Беспредметное творчество" Ивана Клюна; "Декларации слова как такового" Алексея Крученых, а также его заумные стихи и пьеса "Глы-глы"; "О старом и новом в музыке" Михаила Матюшина; "Кубизм. Футуризм. Супрематизм" Ольги Розановой; "Мысли о живописи", "Если кубисты исследовали формы вещей...", "Отношение критики и общества к современному русскому искусству" Надежды Удальцовой, а также ее письма Малевичу и Розановой; и наконец "Приветствие супрематистам. Цель", "Кубизм", "Футуризм", "Архитектура как пощечина бетоно-железу", "Театр" Малевича. В качестве иллюстративного ряда для "Супремуса" были отсняты произведения Удальцовой, Розановой, Малевича, Клюна, Моргунова. Любовь Попова разработала несколько вариантов эмблемы общества.

Таким образом, все было готово к изданию журнала, однако внешние обстоятельства помешали его выходу. В период между двумя революциями и все еще продолжавшейся войны экономическая ситуация в стране была крайне нестабильной, и издание журнала было сопряжено со слишком большими организационными трудностями. Изначально Казимир Малевич планировал издавать журнал "Супремус" полностью на свои деньги, но расходы на типографию повышались, и ему понадобилась финансовая помощь со стороны. Кроме того, шла Первая мировая война, мужчин забирали на фронт, в том числе в ноябре 1916 года забрали и самого Малевича. Он оставил будущий журнал в руках Надежды Удальцовой и Ольги Розановой, однако, их усилий не хватило для того, чтобы издание когда-либо увидело свет. По воспоминаниям Удальцовой, именно отъезд Малевича во многом предопределил распад всего объединения "Супремус ": "Если бы Малевич остался бы в Москве на два месяца, всю бы Москву мы бы перевернули. И сделали бы из ничего всё, и ряд лекций, и журнал, и клуб, и театр". Позднее, в 1918 году Малевич приступил к сотрудничеству с газетой "Анархия", опубликовал там большинство текстов, предназначенных для "Супремуса", окончательно похоронив таким образом идею создания журнала.

Процессу выхода "Супремуса" мешала также бурная общественная и творческая деятельность, в которую было погружено большинство художников общества. У каждого из них было свое видение искусства, собственный сложный путь к беспредметности, своя личная манера, которой они не собирались жертвовать. Малевич же во многом требовал подчинения частных интересов общим и полного согласия со своими взглядами на супрематизм и беспредметное искусство. Это устраивало далеко не всех: Н.Удальцова ещё в феврале 1917 года увлеклась идеями Александра Родченко, предпочтя "идеальному" супрематизму более "реальный" конструктивизм ". Любовь Попова в своем творчестве также склонялась в сторону конструктивизма. Живописные эксперименты О.Розановой привели ее к цветописи, не вписывающейся в строгие рамки супрематизма.

В октябре 1917 года Малевич был избран председателем общества "Бубновый валет". Владимир Татлин, а также Попова и Удальцова, поддержавшие его, были против этого назначения. Возник конфликт и общество "Супремус" фактически прекратило свое существование. 22 ноября 1917 года Удальцова записала в своем дневнике: "С супрематизмом скандально покончили. Малевич вдруг сошёл с ума, и мы перессорились".

Ни одной собственной выставки члены общества "Супремус" не провели, однако, принимали участие в выставках "Бубнового валета" в 1916 и 1917 годах, фактически заняв ведущее положение в этом объединении. Пожалуй, самым успешным и ярким совместным выступлением супрематистов стала "Вторая выставка современного декоративного искусства", прошедшая в декабре 1917 года в Москве. Среди прикладных изделий, выполненных артелью вышивальщиц из села Вербовка Киевской губернии многие работы были созданы по эскизам и при непосредственном участии членов "Супремуса".