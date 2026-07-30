СУПРЕМАТИЗМ

Направление в абстрактном искусстве, созданное Казимиром Малевичем в 1915-1919 годах. Высшая степень беспредметного и абстрактного искусства, выраженная в идеальных конструкциях из геометрических элементов, в абстрактных сочетаниях геометрических фигур, плоскостей, объемов.

Сюжет, рисунок, пространственная перспектива в традиционном их понимании в супрематизме отсутствуют, а определяющими факторами становятся геометрическая форма и открытый цвет. В супрематических работах пространство возникает за счет контрастов размеров, наклонов и поворотов перекрывающих друг друга форм. Композиционные контрасты придают картинам динамику за счет цветовых, пространственных и геометрических противопоставлений.

Супрематизм сформировался в рамках общего процесса перехода авангардного искусства в беспредметность. Его целью было полное освобождение творчества от изобразительности, доведение художественных приемов до предельного минимума. Малевич считал, что задачей художника нового типа - супрематиста - является выявление беспредметного в качестве сущности любого искусства. Отказавшись от изображения окружающей действительности и даже от любого символического или повествовательного компонента, супрематизм упрощал все до основных форм - квадрата, круга, треугольника, прямой. Фактически, супрематизм представлял собой новую глобальную философию жизни и искусства, переустройство мира на основе геометрических элементов и плоскостей, окрашенных чистым цветом, свободно парящих в белом бесконечном пространстве.

По мнению Малевича, предметное искусство содержит только "образы ощущений". Супрематизм же, как вершина искусства беспредметного, передает "чистые ощущения", постигаемые без участия разума. Искусство, расставшись с миром образов, подошло к бездне, наполненной "волнами беспредметных ощущений" и попыталось в супрематических знаках запечатлеть ее. В 1927 году в немецкой Высшей школе изобразительного искусства Баухауз была опубликована книга Малевича "Мир как беспредметность", в которой он подробно излагал свое понимание концепции: "Под Супрематизмом я понимаю примат чистого ощущения в изобразительном искусстве. С точки зрения супрематиста, явления предметной природы как таковые не имеют значения; существенным является лишь чувство как таковое, совершенно независимо от окружения, в котором оно было вызвано". Философию и цель супрематизма он видел в "выводе искусства к самому себе, т.е. искусству как таковому, не рассматривающему мир, но ощущающему, не к осознанию и осязанию мира, но к чувствованию и ощущению".

Художественным манифестом и символом супрематизма стала картина "Черный квадрат" (1915). Малевич в черном квадрате на белом фоне видел некий нуль форм, первоэлемент мира и бытия, с помощью которого он получил возможность выражать самые разные ощущения: покоя, динамики, мистических переживаний. "Черный квадрат" был частью триптиха, куда также входили "Черный крест" и "Черный круг".

Целый цикл супрематических работ был впервые представлен публике в 1915 году на "Последней футуристической выставке картин "0,10" в Петрограде. Помимо Малевича в ней участвовали В. Татлин, Н. Пуни, Л. Попова, О. Розанова и др. Название выставки говорило о том, что импульс супрематизму был дан футуризмом и экспериментами художников в этом стиле. Самая идея "Черного квадрата" пришла к Малевичу во время работы над оформлением футуристической оперы М. Матюшина "Победа над солнцем" в 1913 году. Декорации, созданные Малевичем, уже содержали многие элементы супрематической формы.

Внешняя простота и примитивизм форм супрематизма требовали объяснения, теоретического обоснования метода, которым стали статьи Малевича "От кубизма и футуризма к супрематизму" (1915), "Супрематизм" (1919), "Супрематизм. 34 рисунка" (1920) и др. Первая редакция статьи "От кубизма и футуризма к супрематизму" вышла еще до выставки "О,10", заявляя, что "квадрат - первый шаг чистого творчества в искусстве. До него были наивные уродства и копии натуры", а "творчество лишь там, где в картинах является форма, не берущая ничего созданного уже в натуре".

В 1915 году Малевич и его соратники (А. Крученых, В. Хлебников, Л. Попова, О. Розанова, А. Экстер и др.) организовали общество "Супремус", целью которого было распространение идей супрематизма.

В статье "Супрематизм", Малевич, оглядываясь назад на несколько лет существования этого стиля в живописи, намечал в нем 3 этапа по числу квадратов:

- черный супрематизм - супрематизм знаков (квадрат, круг, крест)

- цветной супрематизм - свободно парящие раскрашенные плоскости

- белый супрематизм - распыление цвета и формы в безграничном белом пространстве

В 1918 году Малевич создал серию полотен "Белое на белом", полностью отказавшись от цвета, сводя все к полному "нулю" и абсолютной беспредметности. Этим он поставил точку в своих живописных и плоскостных экспериментах, перенеся их в трехмерное пространство.

В 1919 году в Витебске, на базе художественно-практического института, где тогда преподавал К. Малевич, возникло общество УНОВИС ("Утвердители нового искусства"), занимавшееся дальнейшей разработкой принципов супрематизма. В него входили Л. Лисицкий, Н. Суетин, И. Чашник, Л. Хидекель и др. Просуществовав только до 1922 года, оно во многом повлияло на дальнейшее творчество этих художников и выход супрематизма в предметно-пространственную среду. Ученики Малевича развивали его идеи, осуществляя их не только в живописи, но и дизайне, архитектуре, полиграфии, текстиле, фарфоре.

Начиная с 1923 года Малевич работал над созданием "архитектонов" и "планит" - супрематических архитектурных моделей, оказавших огромное влияние на современную архитектуру, в частности на творчество таких архитекторов как Лазарь Хидекель и Заха Хадид.