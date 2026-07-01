СУНЬ ЯТСЕН

Китайский политический деятель, первый президент Китая, основатель партии Гоминьдан .

С 1894 г. вел борьбу против Цинской монархии за республику. В 1895 г. возглавил неудачное восстание, эмигрировал. Писал под псевдонимом Сунь Вэнь, Накаяма, Сунь Чжуншань. Окончил медицинский институт в Гонконге в 1892 г. Находясь на Гавайах, в 1894 г. создал Союз возрождения Китая. В 1895 г. пытался поднять восстание в Китае, в Гуанчжоу. После раскрытия заговора бежал. В 1905 г. Японии создал революционную организацию Союзная лига (Тунмэнхуэй), которая продолжила попытки свергнуть императора. После начала Синьхайской революции Сунь Ятсен 1 января 1912 г. был избран временным президентом Китая и в 1912 г. основал Национальную партию (Гоминьдан). 1 апреля 1912 г., стремясь добиться перехода на сторону республики генерала Юань Шикая, что обеспечивало падение династии Цин. 25 августа создал партию Гоминьдан, которая победила на парламентских выборах. Один из организаторов восстания 1913 г. в Китае. После его поражения жил в Японии. Создал Китайскую революционную партию, но она не смогла добиться влияния в Китае.

Сунь Ятсен выступал за объединение страны, освобождение от иностранной зависимости, демократизацию, уравнительное землепользование, индустриализацию и строительство социализма — “общества народного благоденствия”. Представления Сунь Ятсена о социализме не были марксистскими , он считал, что Китай может избежать капитализма, и социализм может быть построен с помощью государства просвещенными людьми независимо от их классовой принадлежности. Выдвинул «три народных принципа»: национализм, народовластие и народное благосостояние. В 1919 г. восстановил Гоминьдан.

В 1921 г. на заседании парламента, избранного еще во время Синьхайской революции, Сунь Ятсен был снова избран временным президентом, но его власть ограничивалась только провинцией Гуаньдун. В 1923 г. вступил в союз с Коминтерном и получила военную помощь от СССР . На I съезде Гоминьдана 20-30 января 1924 г. были приняты антиимпериалистический революционный манифест и новый устав партии, напоминавший уставы компартий. В 1924 г., когда Фэн Юйсян взял Пекин, Сунь Ятсен поехал в столицу по его приглашению. Поездка превратилась в серию массовых митингов за объединение страны, на которых выступал Сунь Ятсен. Во время этой поездки он умер.

Сочинения:

Избранные произведения. М., 1985.

Автор статьи: Шубин А.В.