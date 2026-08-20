СУН ЦИНЛИН

Сун Цинли́н (21.01.1893, Шанхай — 29.05.1981, Пекин) — китайский политический и общественный деятель, жена Сунь Ятсена , свояченица Чан Кайши .

Из богатой семьи. В 1908–1913 училась в Уэслианском (протестантском) женском колледже г. Мэйкон (шт. Джорджия, США). Вернувшись из США, в 1913 стала секретарем Сунь Ятсена. В 1914 вступила в Чжунго гэминдан (Китайская революционная партия). В октябре 1915 в Токио вышла замуж за Сунь Ятсена. После смерти мужа в 1925 отстаивала его основные политические установки: на союз Гоминьдана с СССР, союз с Коммунистической партий Китая (КПК), поддержку крестьян и рабочих. В 1926 была избрана членом ЦИК Гоминьдана, в марте 1927 — членом Центральной политической комиссии Гоминьдана и правительства в Ухане. Сотрудничая с КПК, выступала против правого крыла Гоминьдана, особенно после переворота Чан Кайши 12 апреля 1927. В 1927–1931 совершила поездку в СССР и страны Европы. В 1929 избрана почетным председателем Второго конгресса Антиимпериалистической лиги. Вернувшись в Китай в 1931, поддерживала курс КПК на создание единого национального фронта сопротивления после вторжения Японии в Сев.-Вост. Китай. Участвовала в организации сбора медикаментов и других материалов для поддержки сил КПК. В 1938 по инициативе С. Ц. была создана Лига защиты Китая, которая провела большую работу по сбору средств для оказания помощи в борьбе против Японии во время Японо-китайской вой­ны 1937–1945 .

В сентябре 1949 на 1-й сессии Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) С. Ц. была избрана заместителем председателя Центрального народного правительственного совета. В 1949–1981 — почетный председатель Всекитайской демократической федерации женщин (с 1957 — Всекитайской федерации женщин). Активно участвовала в работе нескольких общественных организаций (Китайского общества вспомоществования, Всекитайского народного комитета защиты детей, Китайского общества Красного Креста), вела общественную деятельность на международной арене. В 1950 включена в состав Всемирного совета мира и его Бюро. В 1954–1981 — заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), заместитель председателя Всекитайского комитета НПКСК. На сессиях ВСНП в апреле 1959 и январе 1965 избиралась заместителем председателя КНР. Перед смертью вступила в КПК. Решением ПК ВСНП 5-го созыва (1978–1983) удостоена звания почетного председателя КНР.

Лит. : История Китая с древнейших времен до начала XXI века. В 10 т. Т. 8: Китайская Республика (1949–1976) / Отв. ред. Ю. М. Галенович. М., 2017. С. 700–702. С. Н. Губина .