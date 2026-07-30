СУХОВО-КОБЫЛИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Русский писатель, философ.

Согласно автобиографии 1898 года родился в доме Сухово-Кобылиных в Москве, хотя при поступлении в Московский университет написал, что "родом я Московской губернии, Подольского уезда". Посещать лекции в Московском императорском университете начал ещё в 14 лет, но зачислен "своекоштным студентом" на физико-математическое отделение философского факультета Московского университета Сухово-Кобылин был только в августе 1834 года, когда ему ещё не исполнилось 17 лет. В 1838 году окончил Московский университет. В 1830-е годы дружил с Н.П. Огаревым, А.И. Герценом, К.С. Аксаковым; увлекался театром.

С 1838 по 1842 год путешествует по Западной Европе, изучает философию в Гейдельбергском и Берлинском университетах, особенно увлекается философией Гегеля. В 1842 году возвращается в Россию вместе с подругой француженкой Л. Симон-Деманш. В 1843 году поступает на службу в канцелярию московского губернатора, произведён в коллежские секретари. В 1846 году произведён в титулярные советники, а в конце следующего, 1847 года, побывал в Томске в ходе объезда золотых приисков. В 1848 году Сухово-Кобылин принял от своего отца управление всеми наследственными имениями. В июле 1850 года вышел в отставку в чине титулярного советника, чтобы посвятить себя литературной деятельности. Ночью 8 ноября 1850 года произошло убийство подруги Сухово-Кобылина Л. Симон-Деманш. В убийстве был обвинён сам Сухово-Кобылин и 16 ноября 1850 года подвергнут аресту, однако уже 22 ноября он был освобождён. При этом под подозрение попали его слуги и крепостные крестьяне. Расследование убийства француженки Л. Симон-Деманш продолжалось на протяжении 7 лет, в течение которых Сухово-Кобылин 2 раза подвергался высылке и тюремному заключению, а его слуги и крепостные также 2 раза приговаривались к каторжным работам.

В ссылке на Выксе (начало 1853 года) пишет сатирическую пьесу-комедию "Свадьба Кречинского", которую заканчивает в 1854 году. Основная тема этой пьесы – моральная деградация дворянства. Уже в 1855 – 1856 годах "Свадьба Кречинского" ставится в театрах. Сразу после успеха своей первой крупной литературной работы Сухово-Кобылин задумывает написать трилогию, поэтому сразу приступает к написанию второй и третьей сатирических пьес ("Дело" и "Смерть Тарелкина"). Причём, сатирическая драма "Дело" основывалась на деталях реального судебного процесса над самим автором. 25 октября 1857 года дело об убийстве Деманш окончательно разрешил уже Государственный Совет, большинством голосов приняв решение об оправдании крепостных и слуг Сухово-Кобылина, а самого литератора приговорил к церковному покаянию за незаконную любовную связь. Это решение Госсовета было одобрено императором Александром II. В апреле 1858 года Сухово-Кобылин уезжает за границу. В августе 1859 года он женится на баронессе Мари де Буглон, однако уже 26 октября 1860 года его жена умирает. В мае 1861 года драма "Дело" была впервые издана в Лейпциге, а в России сразу же запрещена. Однако автор боролся за разрешение своей новой пьесы на родине, даже посылал в марте 1866 года свою пьесу в письме к российской императрице. В середине 1867 года женился на англичанке Эмилии Смит, однако 26 января 1868 года его вторая жена скончалась.

В феврале 1868 года договорился о печатании "Свадьбы Кречинского" и "Дела" в типографии Московского университета. В марте 1869 года заканчивает написание третьей пьесы "Смерть Тарелкина", в которой объектом сатиры стала полиция, из-за чего пьеса долго находилась под запретом. Однако в этом же году впервые печатается вся трилогия. При этом для театральной сцены "Дело" было разрешено лишь в 1881 году и то с большими купюрами и под названием "Отжитое время". В апреле 1882 году состоялась премьера "Отжитого времени", но пьеса "Смерть Тарелкина" была запрещена для сцены. На Сухово-Кобылина, как писателя, большое влияние оказало творчество Н.В. Гоголя. Преемственность от Н.В. Гоголя обнаруживается в первоначальном названии пьесы "Смерть Тарелкина" – "Хлестаков, или Долги", т.к. главный герой этой пьесы изначально именовался Хлестаковым, а не Тарелкиным. Из современников талант Сухово-Кобылина высоко ценил другой русский писатель-сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин, который использовал героев из трилогии Сухово-Кобылина (Расплюева и Кречинского) в своём цикле "Письма к тетеньке" (1881 – 1882). 26 марта 1888 года Сухово-Кобылин выступил на заседании Императорского Русского технического общества с сообщением "Способ прямого получения ректификованного спирта из бражки". В 1889 году написал сатирический памфлет "Квартет". В конце декабря 1892 года заканчивает сатирическую сцену "Торжественное соглашение Батюшки с Миром, или Тариф на раздробительную Продажу Даров Духа Святаго (Сцена из сельской Жизни)". Параллельно с литературной деятельностью переводит Гегеля, а также создает свою философскую систему, соединяющую гегелевскую диалектику и эволюционную теорию Дарвина. Свою философскую концепцию Сухово-Кобылин назвал "учение Всемир". В своём учении он радикально переосмысливал гегелевский "абсолютный дух", видя возможность земного (теллурического) человека развить свои способности до "летания", т.е. победы над пространством, превращения в точку, что приблизило бы человека к ангелам и Богу. Сухово-Кобылин считал, что через развитие техники и трансформацию самого человека из "технического" в "летающего" возможно сначала освоение человеком Солнечной системы, а затем и всей Вселенной, т.е. формирование Всемира, обжитого людьми. В 1893 году Сухово-Кобылин попытался напечатать в московском журнале "Русское обозрение" фрагмент из своих философских трудов. В 1895 году написал воспоминания "1895 год. 40-летие Свадьбы Кречинского". В сентябре 1898 года закончил свою автобиографию. 19 декабря 1899 года в его имении Кобылинка произошёл пожар, уничтоживший библиотеку и многие рукописи Сухово-Кобылина.

В марте 1900 года было получено разрешение на театральную постановку "Смерти Тарелкина" под названием "Расплюевские веселые дни". В начале 1901 года принимает приглашение от А.П. Чехова и приезжает во французский город Больё близ Ниццы, где и встречается с А.П. Чеховым. В апреле-мае 1901 года пишет новый финал "Смерти Тарелкина". 25 февраля 1902 года Сухово-Кобылин избран почётным академиком Российской Академии наук по разряду изящной словесности. В этом же году в театре "Ренессанс" в Париже была поставлена пьеса "Свадьба Кречинского". 11 марта 1903 года Сухово-Кобылин умер в Больё.