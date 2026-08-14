СУДЗУКИ, КАНТАРО

Судзýки, Кантаро (18.01.1868, Кудзэ, ныне г. Сакаи, преф. Осака — 17.04.1949, Сэкиядо, ныне г. Нода, преф. Тиба) — японский военный и государственный деятель. Барон (1936). Адмирал (1923). Из семьи самурая. Окончил военно-морскую академию (1888), служил на командных должностях, начальник штаба Военно-морского флота (1925–1929). Член Тайного совета (1929–1946; вице-председатель 1940–1944, председатель 1944–1945, 1945–1946). Обер-камергер двора (1929–1936). Тяжело ранен во время военного мятежа 26 февраля 1936. На посту премьер-министра (7 апреля — 17 августа 1945) занимал колеблющуюся позицию в вопросе принятия Потсдамской декларации и выхода Японии из вой­ны.

Лит .: Japan’s Longest Day. Tokyo, 1965 (многочисленные переизд.). В. Э. Молодяков.