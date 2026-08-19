СУДОПЛАТОВ Павел Анатольевич

Один из руководителей органов безопасности СССР в годы Великой Отечественной войны. Генерал-лейтенант (1945).

Родился в городе Мелитополе на Украине. В 1921 г. в возрасте 14 лет направлен на работу в Особый отдел 44-й стрелковой дивизии РККА, на должность шифровальщика. С 1924 по 1927 гг.— младший оперативный работник в окружном отделе ГПУ в Мелитополе. С 1927 г.— сотрудник ГПУ УССР в Харькове. В 1933 г. переведен в Москву на работу в Иностранный отдел (закордонная разведка) центрального аппарата ОГПУ. С 1935 по 1938 гг. находился на нелегальной работе за рубежом. Лично ликвидировал в городе Роттердаме 23 мая 1938 г. заочно приговоренного на Советской Украине к высшей мере наказания лидера профашистской террористической Организации украинских националистов (ОУН) Е. Коновальца, вручив ему коробку конфет с миной сюрпризом. Основной целью ликвидации Коновальца было обезглавить в преддверии большой войны ОУН, тесно сотрудничавшую с гитлеровской Германией, и вызвать ожесточенную борьбу за власть внутри самой организации. С августа по ноябрь 1938 г. исполнял обязанности помощника начальника Иностранного отдела, а затем по декабрь 1938 г.— начальника Иностранного отдела НКВД СССР. С декабря 1938 г. заместитель начальника испанского отделения ИНО. С мая 1939 г. по февраль 1941 г.— заместитель начальника 5-го (Иностранного) отдела ГУГБ НКВД СССР (с 1941 г. 1-го (разведывательного) Управления НКВД-НКГБ СССР). Занимался внедрением нелегалов в Западной Европе, созданием агентурной сети, связанной с немцами, имевшими дипломатическое прикрытие. Был куратором разведывательных операций, связанных с использованием Кембриджской группы, в т. ч. разработок по Филби и Маклину. Руководил операцией по ликвидации Л. Троцкого, который был убит 20 августа 1940 г. в Мексике испанским коммунистом Рамоном Меркадером. Смерть Л. Д. Троцкого означала подрыв всего его движения. С июля 1941 г.— начальник Особой группы при наркоме внутренних дел СССР, на которую были возложены задачи разведывательно-диверсионной деятельности в глубоком и ближнем тылу противника и организации партизанского движения, а также руководство специальными радиоиграми с немецкой разведкой с целью дезинформации противника. С 3 октября 1941 г. назначен начальником 2-го отдела НКВД СССР, который был создан вместо Особой группы. С июня 1942 г. по июль 1946 г.— начальник 4-го Управления НКВД-НКГБ СССР, созданного вместо 2-го отдела НКВД СССР и предназначенного для разведывательно-диверсионной работы против Германии и Японии, как на территории СССР, так и в оккупированных странах Европы и Ближнего Востока. Одновременно, с 1944 по 1946 гг. руководитель разведывательного бюро спецкомитета правительства СССР по ядерной проблеме, которое занималось координацией деятельности ГРУ и НКВД-НКГБ по сбору разведданных, связанных с ядерным оружием. После Великой Отечественной войны находился на руководящей работе в МГБ СССР, а затем в МВД СССР. Арестован 21 августа 1953 г. по политическим мотивам. Военной коллегией Верховного суда СССР осужден 12 сентября 1958 г. к 15 годам лишения свободы. Освобожден 21 августа 1968 г. Реабилитирован по Решению Главной военной прокуратуры от 10 февраля 1992 г.