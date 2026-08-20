СУДОПЛАТОВ, ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

Судоплáтов, Павел Анатольевич (07[20].07.1907, Мелитополь, Таврическая губ. — 24.09.1996, Москва) — один из руководителей советских спецслужб и разведки, организатор диверсионной работы. Родился в семье мельника, с 1919 — участник Гражданской вой­ны 1917 – 1922 в России , с 1921 — сотрудник органов бе­зопасности. В 1935 успешно внедрен в ближайшее окружение руководства Организации украинских националистов в Берлине, в 1938 ликвидировал ее лидера Е. М. Коновальца. С мая 1939 — заместитель начальника 5-го отдела (закордонная разведка) Главного управления государственной безопасности (ГБ) НКВД СССР. В 1940 вместе с Н. И. Эйтингоном организовал убийство Л. Д. Троцкого . С февраля 1941 — заместитель начальника 1-го (Разведывательного) управления НКГБ СССР. После начала Великой Отечественной вой­ны 1941 – 1945 возглавил Особую группу (с 1942 — 2-й отдел НКВД), созданную для выполнения разведывательно-диверсионных операций, выполнения задач за линией фронта и координации партизанского движения. С. координировал работу агентурной сети на территории Германии и ее союзников, проводил операции по дезинформации противника. С февраля 1944 — начальник группы «С» при наркоме внутренних дел СССР (с сентября 1945 преобразована в отдел при НКВД — НКГБ СССР), руководил переводом и обоб­щением агентурных материалов для советского атомного проекта. Генерал-лейтенант (1945). С 1950 — начальник Бюро № 1 МГБ СССР по диверсионной работе за границей. Арестован в сентябре 1953 по обвинению в подготовке заговора как «пособник Л. П. Берия ». Симулировал психическую болезнь, был помещен в больницу. В 1958 осужден к 15 годам заключения, лишен воинского звания и всех наград. Освобожден в 1968. В 1992 реабилитирован, в 1998 восстановлен (посмертно) в правах на государственные награды.

Соч. : Разведка и Кремль: записки нежелательного свидетеля. М., 1996; Разные дни тайной вой­ны и дипломатии. 1941 год. М., 2005; Спецоперации. Лубянка и Кремль, 1930–1950 годы. М., 2005.

Лит. : Лубянка: ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД-КГБ, 1917–1960: Справочник. М., 1997; Веденеев Д. В. Разведка Судоплатова: зафронтовая диверсионная работа НКВД-НКГБ в 1941–1945 гг. М., 2015. Я. Р. Пакшин.