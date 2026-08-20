СУДЕБНИК 1550

Сборник законов времен правления Ивана IV Грозного (1533-1584); памятник русского права XVI века.

Общая тенденция к централизации государственного аппарата вызвала необходимость нового свода законов. Решение о его создании было принято на первом Земском соборе 1549 года. Сам Судебник был одобрен на Стоглавом соборе 1551 года. Он имел структуру Судебника 1497 года и представлял его дальнейшее развитие. Новый сборник законов содержал 101 статью.

Судебная власть на местах

Судебник 1550 года ограничивал судебную власть наместников и вводил новые меры против их злоупотреблений. Устанавливались строгие санкции против несправедливого суда и взяточничества: возмещение ущерба пострадавшему, тройное или двойное возмещение судебных издержек, заключение в тюрьму. Также устанавливался единый размер наместничьих судебных пошлин. Подчеркивалось, что в суде наместника в обязательном порядке должны присутствовать земский староста и целовальники, избиравшиеся из среды черносошного крестьянства и посадских людей. Составители Судебника указывали на необходимость письменной записи всех этапов судебного дела, при этом запись должна была делаться в двух экземплярах: один должен был храниться у наместника, а другой – у земского дьяка, представителя местного населения. Даже задержанных по обвинению людей слуги наместника не имели права заключать в тюрьму, не «явив» их предварительно «лучшим мужам» из местных, которые заседали в суде. Таким образом, права выборных представителей местного населения увеличивались, что во многих волостях встречалось с сильным сопротивлением.

Наказания и штрафы

Также Судебник Ивана IV ужесточал систему наказания для «лихих людей» (например, в случаях покушения на земельную собственность или преступления против власти). Кроме того, в нем была прописана четкая система штрафов за оскорбление («бесчестье») различных членов общества: самый большой штраф выплачивался за «бесчестье» боярина – 600 рублей, самый малый – за крестьянина – 1 рубль.

Социальные изменения

Новый свод законов расширял права служивого сословия, которое являлось социальной базой центральной власти. Так, запрещался переход служилых людей в кабальное холопство.

В некоторой степени увеличивались права черносошного крестьянства, а именно, выборные представители крестьянских общин участвовали в следствии и судопроизводстве. Теперь общины получали право самоуправления, раскладки податей и надзора за порядком.

Судебник 1497 года ограничивал право крестьянского перехода от одного феодала к другому определенным сроком для всей страны: неделей до и неделей после осеннего Юрьева дня (26 ноября). За уход от феодала крестьянин должен был уплатить «пожилое» - плату за годы, прожитые на старом месте. В Судебнике 1550 года подтверждалось право крестьян на переход до и после Юрьева дня, а размер «пожилого» увеличивался на два алтына. Теперь феодал отвечал за преступления крестьян, что усиливало их личную зависимость от господина. Все это вело к постепенному установлению крепостного права в стране.