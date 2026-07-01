«СУД СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Причина возникновения: формализм, дороговизна, медлительность судебной системы Англии XIV в.

Создание «суда справедливости». Канцлерский суд

Организация судов связана с работой лорда-канцлера. Именно он от имени английского короля, а уже с 1474 г. своей волей помогал в защите гражданам, которые были недовольны правосудием в Англии.

Лорду-канцлеру было предоставлено право издания приказов о вызове под страхом штрафа виновного в суд канцлера. В этом суде в ускоренном порядке, т.е. без процедурных формальностей, рассматривались поступившие жалобы, по которым выносились решения. За неисполнение решений суда ответчик мог оказаться в тюрьме, что следовало как результат приказа за неуважение к суду.

При Эдуарде II (начало XIV в.) аппарат при лорде-канцлере приобретает статус суда, который не связывался нормами «общего права», а действовал на основе норм «справедливости».

Какие суды были «справедливыми»?

К «судам справедливости» исследователи относят канцлерский суд, чрезвычайные суды, суды Звездной палаты и Палаты прошений, Суд Казначейства, Высокую комиссию.

Чрезвычайные суды

В число судов справедливости включаются чрезвычайные суды. Они были призваны усилить королевскую власть, для чего необходимо было бороться с ее противниками. Чрезвычайные суды часто опирались не на общее право, а на соображения «разума»; дела возбуждались на основе «биллей» сторон. Чрезвычайные суды организовывались решением короля. Они наделялись обширными полномочиями в противовес судам общего права. Деятельность чрезвычайных судов обострила ситуацию в стране во времена Тюдоров и Стюартов.

Суд Звездной палаты

Возник при Генрихе VII в 1488 г. Причина создания – необходимость восстановить порядок после Войны роз. В основе работы – статут, предписывавший защищать государственный порядок. Суд был необходим для подавления волнений внутри государства. Звездная палата рассматривала и частные жалобы.

При Генрихе VIII суд Звездной палаты занимался делами политического характера. Согласно статуту 1529 г. в компетенции суда были дела о призывах к бунтам, восстаниям, злоупотреблениям в судах, имущественные тяжбы, о принуждении к вступлению в брак и т.д. Король использовал суд Звездной палаты для преследования неплательщиков налогов.

Суд Звездной палаты включал членов Тайного Совета, Канцлера, Казначея, Лорда-хранителя Печати. Стороны по делу должны были прибыть в Лондон для участия в рассмотрении дела; специальные комиссии опрашивали свидетелей по месту их проживания.

Палата защищала интересы короля, боролась с его противниками в обход норм общего права. Рассматривались иски по торговым спорам. Поэтому часть исследователей не относит суд Звездной палаты к «судам справедливости». Суд прекратил работу в 1641 г.

Суд Палаты прошений

Возник в XV в. из комитета Совета, который занимался защитой прав бедных слоев населения. Иначе назывался Судом Бедных людей. Название «Палата прошений» появилось в 1529 г. Первоначально в суде было двое судей. При Елизавете I появилось еще двое судей. Председатель суда – Лорд-хранитель Малой печати.

Суд рассматривал только мелкие гражданские тяжбы. Решения Палаты прошений не носили обязательный характер, это был скорее компромисс между сторонами. Показания записывались без учета того, могли ли они быть противоречивыми или нет.

Палата часто применяла запретительные приказы, которые препятствовали рассмотрению дел в других судах. Это вызвало прямой конфликт. При Карле I появился статус, упразднявший Звездную палату.