СТУЛЬГИНСКИС, АЛЕКСАНДРАС

Стульгинскис ( лит. Stulginskis) , Алек­сандрас (26.02.1885, Куталяй Расяйняйского уезда — 22.09.1969, Каунас) — литовский политический и государственный деятель, президент Литвы. Родился в крестьянской семье. Окончил духовную семинарию в Каунасе (1908), сельскохозяйственный институт в Галле (1913). По возвращении в Литву работал агрономом в Тракайском уезде, редактировал сельскохозяйственное приложение к газете «Vienybė». В 1914 переселился в Вильнюс, преподавал естествознание в литовской гимназии, работал в Литовском обществе помощи жертвам вой­ны. На Литовской конференции 18–22 августа 1917 был избран в Совет Литвы (Lietuvos Taryba), выступал против германской ориентации А. Сметоны и А. Вольдемараса. 16 февраля 1918 подписал Декларацию независимости Литвы. Один из создателей Литовской христианско-демократической партии, на первом съезде которой в 1918 избран ее председателем, и Союза сельских хозяев (ССХ). Один из учредителей Хозяйственного банка (1919). Член Учредительного сейма Литвы (избран по списку ССХ), его председатель и и. о. президента Литвы (1920–1922). I Сеймом (1922) избран президентом Литвы. II Сейм (1923–1926) переизбрал его на ту же должность. После государственного переворота 1926, надеясь на продолжение демократического курса, оставался до апреля 1927 председателем Сейма. В апреле 1941 арестован как «социально опасный элемент» и выслан в Сибирь. В 1956 вернулся в Литву.

Соч. : Atsiminimai. Chicago, 1980.

Лит. : Eidintas A. Aleksandras Sulginskis ir jo epocha. Vilnius, 2014. И. А. Кукушкина.