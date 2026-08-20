СТУЧКА, ПЕТР ИВАНОВИЧ

Стýчка, Петр Иванович (Петерис Янович) (14[26].07.1865, хутор Пакули, Лифляндская губ. (ныне Латвия) — 25.01.1932, Москва) — советский государственный и политический деятель. Из крестьян. В 1888 окончил Санкт-Петербургский университет. Член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) с 1895. Неоднократно арестовывался, был в ссылках.

В 1917 — член Петербургского комитета РСДРП(б), исполкома Петросовета, участник Октябрьского переворота 1917 . С 1917 — нарком юстиции, в 1919–1921 — его заместитель. В 1918–1920 — председатель Совета народных комиссаров Латвийской ССР. В 1923–1932 — председатель Верховного суда РСФСР. С 1924 — председатель Интернациональной контрольной комиссии Коммунистического интернационала . Автор работ по юриспруденции. Прах замурован в Кремлевской стене.

Соч .: Курс советского гражданского права. В 3 т. М., 1927–1931; В борьбе за Октябрь. Рига, 1960; Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права. Рига, 1964.

Лит. : П. Стучка — революционер, мыслитель и государственный деятель. Рига, 1965; Дрибин Л. Г. Вклад П. Стучки в разработку истории партии // Вопросы истории КПСС. 1989. № 1. С. 85–98. А. И. Свиридонова.