СТРОГАНОВЫ

Происхождение фамилии

Существуют несколько версий происхождения фамилии Строганов. Согласно первой, фамилия эта принадлежала крещенному татарину по имени Спиридон, женатому на родственнице Дмитрия Донского, попавшему в татарский плен и принявшему мученическую смерть за нежелание вернуться в прежнюю веру. Его сын по имени Кузьма в память об обстоятельствах смерти отца получил фамилию Строганов. Однако эта версия была опровергнута Н.М. Карамзиным.

По другой версии, С. происходят из новгородцев. Их родоначальник – Спиридон, его внук Лука Кузьмич выделил деньги на выкуп из плена Василия Темного.

Так или иначе, но примерно в 1488 г. Федор Лукич, бывший правнуком Спиридона, перебрался в Соль-Вычегодскую. Его сыновья Степан, Осип и Владимир не оставили потомства, а вот Аника стал основателем рода С.

Начало богатой династии

Аникей занимался солеварением вместе со своими сыновьями Яковом, Григорием и Семеном (продолжатель династии). Григорий в 1558 г. получил от Ивана Грозного обширные владения по р. Каме. Спустя десять лет владения по р. Чусовой дали Якову. Во времена опричнины владения С. входили в опричнину.

Основными занятиями С. были солеварение, рыбные, охотничьи и рудные промыслы. Они занимались сооружением городов, крепостей, вливали в состав России новые территории в Предуралье, на Урале и в Сибири. К примеру, Семен Аникеевич, Максим Яковлевич и Никита Григорьевич направили Ермака в Сибирь.

Со смертью Семена род возглавила его вторая супруга Евдокия Нестеровна. Именно от этой семьи происходили дальнейшие потомки.

Строгановы в XVII в.

Во времена Смуты С. поднялись на новый рубеж. Их владения не подверглись разорению. В 1605 г. С. поддержали Лжедмитрия I. В 1610 г. Никита Григорьевич, Андрей и Петр Семеновичи за службу Василию Шуйскому получили звания именитых людей. Были вхожи ко двору патриархов.

Семья С. в XVII в. развивала солеварение у Соли-Камской. Именно соляные промыслы составляли основу дохода семьи. В 1680-х гг. владения С. объединил под своим началом Григорий Дмитриевич.

Строгановы в XVIII – XIX вв.

В годы Северной войны С. давали огромные средства на ведение боевых действий. За это время они организовали несколько железоделательных заводов на Урале. С 1722 г. Александр, Николай и Сергей Григорьевичи удостоились титула барона.

Александр Сергеевич – участник комиссии по составлению проекта нового уложения при Екатерине II, президент Академии художеств.

Павел Александрович– член Негласного комитета Александра I, товарищ министра внутренних дел.

Среди потомков Григория Аникеевича можно выделить Григория Александровича – дипломата, Сергея Григорьевича – генерал-губернатора Москвы, Александра Григорьевича – министра внутренних дел.

Строгановы – известные ценители искусства, литературы, истории, археологии.

Наследие Строгановых

После многочисленных браков земли С. фактически сократились вдвоем. Согласно Указу Александра I от 11 августа 1817 г. имение С. в Перми получало статус майората, сохранив его вплоть до 1917 г. Однако указ не исключил возможность дальнейшего распада имения.

В начале XX в. на 94,2% земель майората был лес. Заводы постепенно закрылись, а семья С. начала специализироваться на торговле лесом в Царицын. Занимались и производством чугуна и железа. Сохранялось солеварение, мукомольное дело.