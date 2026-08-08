СТРЕЙДОМ ЙОХАННЕС ГЕРХАРДУС

Стрéйдом ( африк . Johannes Gerhardus Strijdom), Йоханнес Герхардус (14.07.1892, Клипфонтейн, Капская колония — 24.08.1958, Кейптаун, ЮАС) — южноафриканский политический и государственный деятель, премьер-министр Южно-Африканского Союза (ЮАС) (1954–1958). Родился в семье фермера, африканера по происхождению. Получил юридическое образование в Стелленбошском и Преторийском университетах. После Первой мировой вой­ны 1914 – 1918 осел в Трансваале , где вступил в Национальную партию (НП), с 1929 — депутат южноафриканского парламента. Выступил против объединение НП с Южноафриканской партией Я. Х. Смэтса в 1934, вместе с частью однопартийцев основал Очищенную НП (единство НП было восстановлено в 1940). После победы НП на выборах 1948 занял пост министра сельского хозяйства и ирригации в правительстве Д. Ф. Малана. С 1954 — премьер-министр ЮАС. С. был последовательным сторонником политики апартхейда и разрыва конституционных связей с Велико­британией.

Лит. : Giliomee H. The Afrikaners: Biography of People. Charlottesville, 2004. А. В. Воеводский.