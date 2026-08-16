СТРАСБЕРГ ЛИ

Американский режиссер, актер, продюсер, автор собственной методики сценического мастерства и основатель Груп-театра в Нью-Йорке.

Ранние годы

Родился в местечке Буданов в австрийской части Польши (ныне территория Украины) в еврейской семье Иды и Боруха-Меера Страссберг. Отец семейства эмигрировал в США, оставив жену и троих сыновей на попечении близких родственников. После того, как Борух смог скопить достаточно средств, Ида и дети переехали в Нью-Йорк в 1909 г. Израил, ставший называться на американский лад «Ли», посещал школу на Манхеттене, увлекался литературой. Одним из болезненных воспоминаний его юности стала смерть старшего брата Соломона от испанского гриппа в 1918 г.

В конце 1910-х Ли уже всерьез увлекался театром. Он участвовал в постановках Прогрессивного Драматического Клуба, где ставились спектакли на идише. Позднее он играл в драматического клубе Кристи-Стрит-Сэтлмент-Хаус. Театр на протяжении нескольких лет оставался лишь увлечением, не приносящим дохода. Чтобы обеспечить себя, Страсберг работал клерком в компании по производству париков.

Становление

В 1923 г. Страсберг присутствовал на гастрольном выступлении Московского художественного театра, и та актерская игра и сценография, которую он увидел, настолько потрясла его, что он решил связать свою жизнь с театром. В особенности Ли впечатлило построение рисунка роли, когда актер как будто отрекается от своей личности и живет внутренней жизнью своего персонажа. В 1924 г. Страсберг поступил в театральную школу Клэр-Три-Мэйджор. Однако вскоре он покинул это учебное заведение и поступил в открытую бывшими учениками К.С. Станиславского студию. Мария Успенская и Ричард Болеславский руководили Американским Экспериментальным театром в Нью-Йорке с 1923 г., здесь они преподавали сценическое искусство по методу Станиславского. Именно они распространили в США идеи и методику российского режиссера, заложив основу для развития американской драматической школы.

В 1925 г. состоялся дебют Ли на большой сцене. Уже тогда он понимал, что вследствие специфической внешности его актерские возможности ограничены. Тогда Страсберг обратился к преподаванию, немного переработав и обогатив полученные от Успенской и Болеславского знания в собственную методику.

«Метод»

В 1931 г. в Нью-Йорке был основан Груп-театр. Его основоположниками стали Страсберг, Г. Клармэн, Ч. Крофорд. «Групповой театр» стал творческим объединением актеров, драматургов и режиссеров. Страсберг преподавал членам труппы выработанные им принципы сценического искусства, получившие впоследствии название «Метод Страсберга». Он основывался на «системе Станиславского», однако Ли делал больший упор на психологический аспект работы актера, выработав необходимые для расслабления и концентрации упражнения. «Первый американский театральный коллектив» ставил своей задачей «соединить театр и мир идей и действий», отразить театральным языком насущные социальные проблемы, выработать выразительный и натуралистичный способ говорить о вечных вопросах человечества. В новаторском театре Страсберг также занимался режиссурой, однако большую часть его времени занимало преподавание.

В 1947 г. членами Груп-театра была основана Актерская студия. В 1951 г. Страсберг стал ее художественным директором. Он продолжал активно преподавать свою методику, которой обучались ведущие актеры страны. Среди них Мэрлин Монро, Пол Ньюман, Аль Пачино и др. Ежегодно в Студию, которая довольно быстро стала самой престижной школой сценического мастерства в стране и мире, поступали тысячи учеников. Страсберг утверждал, что в основе его работы лежит простой и важный принцип: «В Студии мы не сидим и не кормим эго друг друга. Люди обычно бывают шокированы, узнав, насколько мы суровы друг к другу». По Страсбергу, актерская игра базировалась на двух китах – импровизации и эмоциональной памяти.

О личности Страсберга остались противоречивые свидетельства, но многие из его учеников воссоздают о нем практически одинаковое впечатление: Страсберг окружил себя аурой гуру, мага или психоаналитика, вокруг которого крутился мир сценического искусства. В 1966 г. он основал Западную Актерскую Студию, в 1969 г. – Театральный институт Ли Страсберга. Преподавал актерское мастерство вплоть до своей смерти в 1982 г.