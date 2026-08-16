СТЕФАН (ЯВОРСКИЙ)

Происхождение и служение церкви

Родился в 1658 г. в г. Яворе (Яворове), на территории Речи Посполитой , в семье шляхетского происхождения и православного вероисповедания. Проходил обучение в Киево-Могилянской коллегии, где ему оказывал поддержку Варлаам Ясинский, известный духовный писатель того времени и будущий митрополит Киевский. В 1684 г. Симеон Яворский покидает Киев и решает продолжить обучение в католических школах. Для этого ему пришлось стать униатом. В последующие три года Яворский обучался во Львове, Люблине, в Познани и в Вильно (Вильнюсе), где изучал богословие и философию.

В 1687 г. он возвращается обратно в Киев, возвращается в лоно православной церкви, а два года спустя совершает монашеский постриг. После этого он некоторое время вел преподавательскую деятельность в Киево-Могилянской коллегии , читая курсы по риторике, богословии, философии.

В 1697 г. Стефан Яворский становится игуменом Киево-Пустынно-Николаевского монастыря. Помимо этого, он оказывал содействие митрополиту Киевскому в его контактах с властями Москвы, исполняя его различные поручения.

В 1700 г. Стефан Яворский в очередной раз отправился в Москву по поручению своего митрополита. Во время пребывания Яворского в Москве состоялись похороны воеводы А. Шеина. На погребении Шеина проповедь произносил именно Яворский. Царь Петр I обратил внимание на Стефана Яворского и дал поручение патриарху Адриану поставить Яворского архиереем в какой-либо ближайшей к Москве епархии. Так он стал митрополитом Рязанским и Муромским, и в том же году, после смерти патриарха занял место патриаршего местоблюстителя.

Будучи местоблюстителем, Стефан Яворский реформировал по западному («латинскому» образцу) Славяно-Греко-Латинскую-Академию , архиереями ставил людей образованных и зачастую иностранного происхождения. В то же время в политике Петра I все отчетливее стали прослеживаться тенденции к ликвидации патриаршества. Стефан Яворский все чаще и чаще оказывался оппонентом Петра I во многих вопросах, включая и отношение к протестантизму и деятельности царевича Алексея.

В 1718 г. по приказу царя Стефан Яворский был вызван в Петербург, где и проживал, не смея покинуть город. Три года спустя был учрежден Святейший Синод, во главе которого царь поставил Яворского, изначально отрицательно относившегося к этому учреждению. В деятельности Синода участия почти не принимал, занимая свою должность лишь формально.

Скончался в 1722 г. в Москве.