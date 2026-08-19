СТЕФАН III ВЕЛИКИЙ

Стéфан III Вели́кий ( молд. Штефан чел Маре ши Сфынт, рум. Ștefan cel Mare și Sfânt) (? — 02.07.1504, Сучава) — господарь Молдавского княжества (1457–1504) из династии Мушаты.

Отец С. III В., господарь Молдавии Богдан II (1449–1451), был обезглавлен братом Пётром III Ароном. Во главе вой­ска, присланного ему господарем Валахии Владом III Дракулой (Цепешем), племянником Богдана II, С. III В. разгромил в 1457 силы Петра в двух битвах — у Должешти и у Орбика, что позволило С. III В. занять престол.

Для усиления своей власти и централизации княжества стремился ослабить позиции бояр, выкупая у них земли и казня недовольных, что способствовало созданию подчиненной ему армии. Боеспособность страны также упрочило возведение новых и реконструкция старых крепостей.

С. III В. покровительствовал развитию сельского хозяйства, транзитной торговли и флота, горнорудного дела и разработок соляных приисков и укреплял финансовую систему чеканкой серебряной монеты, что благоприятствовало экономическому процветанию княжества.

В конце 1450-х — 1460-х ключевым направлением внешней политики С. III В. была борьба против Венгрии, где укрывался Петр III Арон и был заключен под стражу Влад III Цепеш. В 1465 С. III В. взял крепость Килию, в 1466 поддержал антивенгерское восстание в Трансильвании, а в 1467 разбил в битве у Байи вой­ска венгерского короля Матьяша Корвина , вторгшегося в Молдову. Перейдя в наступление, С. III В. вошел в Трансильванию и казнил Петра III Арона.

Эти успехи позволили С. III В. сконцентрировать усилия на борьбе против османской угрозы. Отказ С. III В. от выплаты дани Османам привел к карательному походу против него, окончившемуся разгромом османского вой­ска в сражении при Васлуе в 1475. Но в 1476 вой­ска С. III В., боровшиеся на двух фронтах: против Османов и против союзных им сил Крымского хана, разбив татар, потерпели поражение от турок в битве при Белой долине. В 1489 С. III В. признал зависимость от укрепивших свои позиции на Балканах Османов и возобновил выплату дани.

Для борьбы против Османской империи и подписавшей с ней в 1487 соглашение Польши, С. III В. заключил военно-политический союз с Московским царством, скрепленный браком его дочери Елены Волошанки и первенца Ивана III Васильевича — Ивана Ивановича Молодого . В 1497 С. III В. разбил в сражении близ Козьминского леса польскую армию, осаждавшую до этого столицу княжества — Сучавы. По договору 1499 молдавские земли освободились от вассальной зависимости от Польши.

С. III В. вел активную ктиторскую деятельность в Молдавии, а также покровительствовал афонским монастырям Зограф и Ватопед. Похоронен в основанном им в 1460-е монастыре Путна. В 1992 канонизирован Румынской православной церковью.

Ист. : Costăchescu M . Documente moldovenești de la Ștefan cel Mare. Iași, 1933.

Лит. : Ștefan cel Mare și Sfânt (1457–1504). Bibliografie / Coord. A. Eșanu. Chişinău, 2004. Н. В. Татарчук.