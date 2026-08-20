СТЕФАН II(III) (лат. Stephanus PP. II(III))

Папа Римский в 752–757 гг.

Весь понтификат Стефана был посвящен борьбе с лангобардами . В 751 г. лангобарды захватили Равенну, оставив, тем самым, папу римского без потенциального союзника.

Рассчитывать на помощь Византии папа тоже едва ли мог, поскольку в это время там у власти находилась иконоборческая Исаврийская династия. В 752 г. король лангобардов Айстульф, нарушив мир, напал на Рим. Стефан II(III) был вынужден обратиться за помощью к королю франков Пипину .

В 754 г. папа признал новый титул Пипина, совершил помазание, приехав в Париж и провозгласил новоиспеченного короля защитником церкви. Пипин нанес лангобардам ряд поражений, отнял у них часть земель, хотя и не уничтожил королевства.

Бывшие земли Равеннского экзархата Пипин передал папе, заложив тем самым основу существования папского государства. Это пожалование было подтверждено впоследствии Карлом Великим (774 г.) В 757 г. папа Стефан скончался.

Иллюстрации:

Пипин Короткий преподносит в дар Папе Стефану II(III) земли бывшего Равеннского экзархата.

Исторические источники:

Die Quellen zur Gesch. der Entstehung der Kirchenstaates. Leipzig, 1907.