СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКО­МАН­ДО­ВАНИЯ

Стáвка Верхóвного Главноко­мáн­до­вания (СВГК) — высший советский орган стратегического руководства военными действиями в Великой Отечественной вой­не 1941 – 1945 . Образована 23 июня 1941 и первоначально именовалась Ставкой Главного Командования — председатель С. К. Тимошенко (нарком обороны СССР), члены: И. В. Сталин (председатель СНК СССР), К. Е. Ворошилов (зам. председателя СНК СССР), В. М. Молотов (нарком иностранных дел), Н. Г. Кузнецов (нарком ВМФ), С. М. Буденный (зам. наркома обороны) и Г. К. Жуков (начальник Генштаба). 10 июля преобразована в Ставку Верховного Командования, которую возглавил Сталин. Помимо перечисленных , в ее состав включили зам. наркома обороны Б. М. Шапошникова . 8 августа Сталин был назначен Верховным Главнокомандующим, и Ставка переименована в СВГК. К ее функциям относились: разработка замыслов кампаний и наиболее важных операций; координирование действий фронтов в этих операциях; создание в соответствии с замыслами военных действий стратегических группировок; подготовка и использование стратегического резерва; организация перегруппировок вой­ск и сил флотов и руководство ими; руководство подготовкой и расстановкой кадров. Постановлением Государственного комитета обороны 17 февраля 1945 был определен следующий состав СВГК: председатель Сталин (Верховный Главнокомандующий и нарком обороны), члены Жуков (зам. Верховного Главнокомандующего и 1-й зам. наркома обороны), Кузнецов (нарком ВМФ), Н. А. Булганин , А. М. Василевский (заместители наркома обороны) и А. И. Антонов (начальник Генштаба). СВГК упразднена в октябре 1945.

Лит. : Великая Отечественная. Т. 5(1)–5(4): Ставка ВГК: документы и материалы. М., 1996–1999; Александров А. А. Битва ставок: Великое противостояние, 1941–1945. М., 2003. С. Е. Лазарев.