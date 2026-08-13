СТАТУТЫ

Статýты ( лат ., ед. ч. statutum) — 1. Акты или законы, принятые органом или лицом, имеющим законодательную функцию. На государственном уровне С. принимались в Англии, Польше, Литве. В Англии С. возникли в XIII в. как законы, издававшиеся королем с согласия знати, но к концу века С. называли законы, принятые парламентом и утвержденные королем (например, Вестминстерские статуты ). В англосаксонской системе права С. является законом в узком смысле слова. В виде С. были записаны кодексы законов, составленные на основе обычного права в Польше (приняты на сеймах, например Вислицкий и Петрковский статуты 1346–1347) и в Литве; в содержание С. была включена судебная практика, княжеское законодательство, отдельные нормы римского права, канонического права и судебников соседних государств (три кодекса С. в XVI в.).

2. Документы, фиксировавшие правовое положение городов. Городские С. появились в Италии в XI в. (самые ранние — генуэзские 1056), в других странах — в XII–XIII вв. С. представляли собой записи городских привилегий и обычаев, регулировавших внутреннюю организацию городов и их отношения с сеньорами. Охватывали области публичного, частного и уголовного права. В Италии имелись также С. сельских коммун (XIII–XV вв.).

3. Устав, определявший организацию, правовое положение и функционирование отдельных общин, корпораций, цехов, гильдий, университетов, акционерных обществ и т. п. Такие С. стали появляться с XIII в. (например, « Книга ремесел » — первая запись С. большинства парижских ремесел; С. Парижского университета (1255)), но большее число С. относится к XIV–XV вв. С. обычно содержали информацию о структуре организации, правилах приема новых членов, правах и обязанностях членов, регулировали профессиональную деятельность и т. п.

Ист. : Statutes of the Realm of England. 12 vols. London, 1810–1828; Statuty Kazimierza Wielkiego / Oprac. O. Balzer. Poznań, 1947; Первый Литовский статут 1529 г. Вильнюс, 1982.

Лит. : Сахаутдинов Д. Ф. Статут в английской системе общего права: доктрина и практика // Правовое государство: теория и практика. № 2 (56). 2019. С. 46–55. А. А. Анисимова.