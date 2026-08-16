СТАРИНОВ Илья Григорьевич

Один из активных участников партизанского движения, советский офицер-диверсант, изобретатель оригинальных взрывных устройств.

Родился в селе Войново, Болховского района Орловской области. В Красной Армии с 1918 г. Член ВКП(б) с 1924 г. Участвовал в Гражданской войне в составе 20-го стрелкового полка, а после ранения служил в 27-й отдельной саперной роте 9-й стрелковой дивизии РККА. В 1922-1929 гг. проходил службу в 4-м Коростенском Краснознаменном железнодорожном полку, командир роты. В 1930-1933 гг. занимался подготовкой кадров диверсантов и партизан при разведывательном отделе штаба Украинского военного округа. Окончил Школу военно-железнодорожных техников в г. Воронеже (1922 г.), Военно-транспортную академию РККА (1935 г.). Участвовал в Гражданской войне в Испании в качестве советника (1936-1937 гг.), один из создателей 14-го партизанского корпуса республиканской армии. Под его руководством было проведено более 200 успешных диверсионных операций в тылу франкистских войск, в т. ч. взрыв поезда с боеприпасами в тоннеле, охраняемом батальоном фалангистов, на участке Пеньярроя — Кордова с помощью подхватываемой мины, в результате чего надолго была выведена из строя железнодорожная ветка, остро необходимая наступающему противнику. Организовал также уничтожение на подъезде к городу Кордова поезда со штабом и техническим персоналом итальянской авиационной дивизии. В 1938-1939 гг.— начальник Центрального научно-испытательного железнодорожного полигона РККА. После начала Великой Отечественной войны, с июля 1941 г.— начальник Оперативно-учебного центра Западного фронта (ОУЦ), занимавшегося созданием партизанских формирований и заброской их в тыл противника. Только в августе-сентябре 1941 г. в ОУЦ было подготовлено 1298 партизанских специалистов и при помощи военных советов армий переброшено в оккупированные противником районы. Командовал инженерно-оперативными группами на Западном, Юго-Западном и Южном фронтах. В сентябре 1941 г., командуя инженернооперативной группой Юго-Западного фронта, руководил минированием важных в военном отношении объектов г. Харькова и Харьковской области радиоминами и минами замедленного действия (МЗД). В результате этой операции противнику был нанесен серьезный урон. 28 октября 1941 г. от взрыва погиб немецкий генерал-лейтенант артиллерии Вернекер, а 13 ноября 1941 г. подрывом радиоуправляемой мины, заложенной в расположенном в центральной части Харькова особняке, уничтожен начальник харьковского гарнизона, командир 68-й пехотной дивизии вермахта генерал-майор Георг фон Браун. Летом 1942 г. сформировал и командовал 5-й инженерной бригадой на Калининском фронте. 23 июня 1942 г. Совинформбюро сообщило, что подразделение, командиром которого является Старинов, пустило под откос 10 поездов противника. 1 августа 1942 г. назначен начальником новой Высшей оперативной школы особого назначения (ВОШОН) при Центральном штабе партизанского движения (ЦШПД). Впоследствии являлся заместителем начальника Украинского и Польского штабов партизанского движения по диверсиям. В 1943-1944 гг.— начальник штаба Советской военной миссии в Югославии.