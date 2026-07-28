СТАНЦИЯ ДИЛИЖАНСОВ, МУЗЕЙ

Музей "Почтовая станция дилижансов" находится в помещении почтовой станции, постройки 1875 года.

Это одноэтажное маленькое здание. Оно находится у бывшего восточного въезда в город Железноводск. Именно здесь находилась станция для принятия дилижансов, которые привозили не только людей, но и почту из других городков Кавказских Минеральных Вод. Дилижансом называют большой экипаж для перевозки пассажиров, багажа и почты. Он впервые появился на улицах Англии в XVI веке. Позднее их сменили омнибусы - это конные кареты на много мест.

Посетители северокавказских курортов, как и постоянные жители, на протяжении всего XIX столетия испытывали дискомфорт в пассажирском и почтовом обслуживании. Подобную проблему частично решили только после того, как наладили омнибусное сообщение между курортными городками. И только строительство первой железнодорожной магистрали на Северном Кавказе изменило столь печальное положение. Общество, которое возводило железную дорогу, решило проложить еще удобные шоссе от станции Кумской к курортным городам. На этой станции в 1875 году впервые вышли из пассажирского состава посетители курортов. Оттуда почтовые дилижансы развозили их по курортным местечкам.

Когда между курортами проложили железнодорожные ветки, необходимость в почтовых станциях совсем отпала. Однако между городами еще долгое время продолжали курсировать легкие конные экипажи. Многие отдыхающие выбирали именно их, а не дымные паровозы. Единственная уцелевшая на Кавказских минеральных Водах станция почтовых дилижансов, что в Железноводске , была взята под государственную охрану как редчайший историко-архитектурный памятник. Постройка стоит у шоссе, оно ведет в курортный поселок Иноземцево.

В начале 1990-х годов здание передали Железноводскому музею. Подворье и здание станции долгое время реставрировали, чтобы она имела свой первоначальный вид. Теперь отдыхающие могут запросто перенестись на целое столетие назад, совершив прогулку в старинном экипаже.

Иллюстрации:

Музей "Почтовая станция дилижансов".