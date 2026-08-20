СТАМБОЛОВ, СТЕФАН НИКОЛОВ

Стамболóв, Стефан Николов (12.02.1854, Тырново — 18.07.1895, София) — болгарский общественный и государственный и деятель. Из семьи зажиточного трактирщика, учился в Одесской духовной семинарии. Присутствовал на Константинопольском церковном соборе 1871, обсуждавшем устройство болгарской экзархии. Один из руководителей Болгарского революционного центрального комитета (БРЦК), участник Апрельского восстания 1876. Входил в болгарскую депутацию при подписании Сан-Стефанского мирного договора 1878 . В 1879–1886 депутат и председатель Народного собрания. В 1885 активно поддержал воссоединение Вост. Румелии с Болгарией, участвовал добровольцем в Сербско-болгарской вой­не 1885, лидер Народно-либеральной партии (1886–1887). После детронизации в 1886 Александра I Баттенбергского С. организовал контрпереворот с целью возвращения князя, после окончательного отречения возглавил Регентский совет, содействовал избранию Фердинанда I Кобургского.

В 1887–1894 — премьер-министр, министр иностранных дел и исповеданий Болгарии, провел экономические реформы, использовал жесткие авторитарные репрессивные методы во внутренней политике, во внешней политике отдавал приоритет упрочению национального суверенитета, в 1886 были разорваны дипломатические отношения с Россией. В мае 1894 вышел в отставку, в июле 1895 погиб в результате покушения македонских боевиков.

В 1990-е возрос интерес в личности и делу С., Национальный клуб «Ст. С.», созданный в 1991, в 2009 был переименован в Институт теории и практики лидерства «Ст. С.», его память увековечена в памятниках, названиях улиц и т. п.

Лит. : Маринов Д. Стефан Стамболов и нoвейшата ни история: Летописни спомени и очерки. Ч. 1–2. София, 1992; Стамболов С. Личен архив (писма, телеграми, записки и дневници) / Съст. М. Куманов, Д. Иванов. В 20 т. София, 1997–2005. О. А. Дубовик.