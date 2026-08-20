СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 1942‒1943 гг.

Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн, положившая начало коренному перелому в ходе войны. Битва стала первым масштабным поражением вермахта, сопровождавшемся капитуляцией крупной войсковой группировки.

После контрнаступления советских войск под Москвой зимой 1941/42 гг. фронт стабилизировался. При разработке плана новой кампании А. Гитлер решил отказаться от нового наступления под Москвой, на чем настаивал Генштаб, и сосредоточить главный усилия на южном направлении. Перед вермахтом была поставлена задача нанести поражение советским войскам в Донбассе и на Дону, прорвать на Северный Кавказ и захватить нефтяные месторождения Северного Кавказа и Азербайджана. Гитлер настаивал, что лишившись источником нефти Красная Армия не сможет из-за отсутствия топлива вести активную борьбу, а со своей стороны вермахту для успешного наступления в центре необходимо дополнительное горючее, которой Гитлер рассчитывал получить с Кавказа.

Однако после неудачного для Красной Армии наступления под Харьковом и, как следствие, улучшения стратегической обстановки для вермахта, Гитлер в июле 1942 г. приказал разделить группу армий «Юг» на две части, поставив каждой из них самостоятельную задачу. Группа армий «А» генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа (1-я танковая, 11-я и 17-я армии) продолжала развивать наступление на Северный Кавказ, а группа армий «Б» генерал-полковника барона Максимилиан фон Вейхса (2-я, 6-я армии, позже – 4-я танковая армии, а также 2-я венгерская и 8-я итальянская армии) получила приказ прорывать к Волге, взять Сталинград и перерезать пути коммуникации между южным флангом советского фронта и центром, тем самым изолировав его от основной группировки (в случае успеха, группа армий «Б» должна была нанести удар вдоль Волги на Астрахань). В результате с этого момента группы армий «А» и «Б» наступали по расходящимся направлениям, причем разрыв между ними постоянно увеличивался.

Задача непосредственного взятия Сталинграда была возложена на считавшуюся лучшей в вермахте 6-ю армию (командующий – генерал-лейтенант Ф. Паулюс), действия которой с воздуха поддерживал 4-й воздушный флот. Первоначально ей противостояли войска 62-й (командующие: генерал-майор В.Я. Колпакчи, с 3 августа – генерал-лейтенант А.И. Лопатин, с 9 сентября – генерал-лейтенант В.И. Чуйков) и 64-й (командующие: генерал-лейтенант В.И. Чуйков, с 23 июля – генерал-майор М.С. Шумилов) армий, которые вместе с 63-й, 21-й, 28-й, 38-й, 57-й и 8-й воздушной армиями 12 июля 1942 г. образовали новый Сталинградский фронт (командующий: маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, с 23 июля – генерал-лейтенант В.Н. Гордов, с 10 августа – генерал-полковник А.И. Ерёменко).

Сталинградская стратегическая оборонительная операция (17 июля – 18 ноября 1942 г.)

Первым днем Сталинградской битвы считается 17 июля, когда выдвинутые на рубеж р. Чир передовые отряды советских войск вступили в соприкосновение с немецкими частями, которые, впрочем, особой активности не проявляли, поскольку в эти дни подготовка к наступлению только завершалась. (Первый боевой контакт состоялся 16 июля – на позициях 147-й стрелковой дивизии 62-й армии.) 18–19 июля на передовые рубежи вышли части 62-й и 64-й армий. В течение пяти дней шли бои местного значения, в хоте которых немецкие войска вышли непосредственно к главной линии обороны Сталинградского фронта.

Одновременно советское командование использовало затишье на фронте, чтобы форсировать подготовку Сталинграда к обороне: было мобилизовано местное население, отправленное на строительство полевых укреплений (были оборудованы четыре оборонительных рубежа), развернуто формирования отрядов народного ополчения.

23 июля началось немецкое наступление: первым атаковали части северного фланга, через два дня к ним присоединился южный фланг. Оборона 62-й армии была прорвана, несколько дивизий были окружены, армия и весь Сталинградский фронт оказались в крайне тяжелой ситуации. В этих условиях 28 июля был издан приказ наркома обороны № 227 – «Ни шагу назад!», запрещавший отход войск без приказа. В соответствии с этим приказом на фронте начато формирования штрафных рот и батальонов, а также заградительных отрядов. Одновременно советское командование всеми возможными средствами усиливало Сталинградскую группировки: за неделю боев сюда было отправлено 11 стрелковых дивизий, 4 танковых корпуса, 8 отдельных танковых бригад, а 31 июля Сталинградскому фронту передана дополнительно также 51-я армия генерал-майор Т.К. Коломийца. В тот же день немецкое командование также усилило свою группировку, развернув на Сталинград наступавшую южнее 4-ю танковую армию генерал-полковника Г. Гота. Уже начиная с этого момента германское командование объявило задачу взятия Сталинграда приоритетной и имеющую решающее значение для успеха всего наступления на южном участке советско-германского фронте.

Хотя успех в целом был на стороне вермахта и советские войска, неся большие потери, были вынуждены отступать, тем не менее благодаря из сопротивлению план прорваться к городу с ходу через Калач-на-Дону был сорван, также как и план окружения советской группировки в излучине Дона. Темпы наступления – к 10 августа немцы продвинулись лишь 60–80 км – не устраивали Гитлера, который 17 августа остановил наступление, приказав начать подготовку к новой операции. На направлениях главного удара были сосредоточены наиболее боеспособные немецкие части, прежде всего танковые и моторизованные соединения, фланги были ослаблены передачей их войсками союзников.

19 августа немецкие войска вновь перешли в наступление они возобновили наступление. 22-го они форсировали Дон, закрепившись на 45-км плацдарме. На следующий XIV танковый корпус ген. Г. фон Витерсгейма к Волге на участке Латошинка–Рынок, оказавшись всего в 3 км от Сталинградского тракторного завода, и отрезал части 62-й армии от главный сих Красной Армии. Одновременно в 16:18 был нанесен с воздуха массированный бомбовый удар по самому городу, бомбардировки продолжались 24, 25, 26 августа. Город был практически полностью разрушен.

Попытки немцев в следующие дня взять город с севера были остановлены благодаря упорному сопротивлению советских войск, которые, несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, сумели нанести ряд контрударов и 28 августа остановить наступление. После этого, немецкое командование на следующий день нанесло удар по городу с юго-запада. Здесь наступле5ние развивалось успешно: немецкие войска прорвали оборонительный рубеж и начали заходить в тыл советской группировке. Чтобы избежать неминуемого окружения Еременко 2 сентября отвел войска на внутренний рубеж обороны. 12 сентября оборона Сталинграда была официально возложена на 62-ю (действовавшую в северной и центральной частях города) и 64-ю (в южной части Сталинграда) армии. Теперь бои шли уже непосредственно за Сталинград.

13 сентября 6-я немецкая армия нанесла новый удар – теперь перед войсками была поставлена задача прорваться в центральную часть города. К вечеру 14-го немцы захватили руины железнодорожного вокзала и на стыке 62-й и 64-й армий в районе Купоросного провались к Волге. К 26 сентября закрепившиеся на занятых плацдармах немецкие войска полностью простреливали Волгу, которая оставалась единственным путем доставки оборонявшимся в городе частям 62-й и 64-й армий подкреплений и боеприпасов.

Бои в городе перешли в затяжную фазу. Ожесточенная борьбы шла за Мамаев курган, завод «Красный Октябрь», тракторный завод, артиллерийский завод «Баррикады», отдельные дома и строения. Руины по нескольку раз переходили из рук в руки, в таких условиях использование стрелкового оружия было ограничено, часто солдаты вступали в рукопашную. Продвижение немецких войск, которым приходилось преодолевать героическое сопротивление советских солдат, развивалось чрезвычайно медленно: с 27 сентября по 8 октября несмотря на все усилия ударной немецкой группировке удалось продвинуться всего на 400–600 м. С целью переломить ситуация ген. Паулюс стянул на этот участок дополнительные силы, доведя численность своих войск на главном направлении до 90 тыс. чел., действия которых поддерживало до 2,3 тыс. орудий и минометов, около 300 танков и около тысяч самолетов. Немцы превосходили войска 62-й армии в личном составе и артиллерии 1:1,65, в танках – в 1:3,75, а авиации – 1:5,2.

Немецкие войска перешли в решительное наступление утром 14 октября. 6-я немецкая армия начала решающее наступление на советские плацдармы у Волги. 15 октября немцы захватили тракторный завод и прорвались к Волге, отрезав группировку 62-й армии, сражавшуюся севернее завода. Однако, советские бойцы не сложили оружие, а продолжили сопротивление, создав еще один очаг боев. Положение защитников города осложнялось нехваткой продовольствия и боеприпасов: с наступление холодов транспортировка через Волгу под постоянным огнем противника еще более усложнилась

Последняя решительная попытка взять под свой контроль правобережную часть Сталинграда была предпринята Паулюсом 11 ноября. Немцам удалось захватить южную часть завода «Баррикады» и взять 500-метровый участок волжского берега. После этого немецкие войска окончательно выдохлись и бои перешли в позиционную стадию. К этому моменту 62-я армия Чуйкова удерживала три плацдарма: в районе поселка Рынок; восточную часть завода «Красный Октябрь» (700 на 400 м), которую удерживала 138-я стрелковая дивизия полковника И.И. Людникова; 8 км вдоль берега Волги от завода «Красный Октябрь» до площади 9 Января, в т.ч. северный и восточный склоны Мамаева кургана. (Южная часть города продолжала контролироваться частями 64-й армии.)

Сталинградская стратегическая наступательная операция (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943)

План окружения Сталинградской группировки противника – Операция «Уран» – был утвержден И.В. Сталиным 13 ноября 1942 г. Он предусматривал ударами с плацдармов севернее (на Дону) и южнее (район Сарпинских озер) Сталинграда, где значительную часть оборонявшихся сил составляли союзники Германии, прорвать оборону и осуществить охват противника по сходящимся направлениям на Калач-на-Дону – Советский. 2-й этап операции предусматривал последовательное сжимание кольца и уничтожение окруженной группировки. Операция должна была проводиться силами трех фронтов: Юго-Западного (генерал Н.Ф. Ватутин), Донского (генерал К.К. Рокоссовский) и Сталинградского (генерал А.И. Еременко) – 9 полевых, 1 танковая и 4 воздушных армии. Во фронтовые части были влиты свежие пополнения, а также дивизии, переданные из резерва Верховного главнокомандования, созданы большие запасы вооружения и боеприпасов (даже в ущерб снабжению оборонявшейся в Сталинграде группировки) перегруппировки и формирование ударные группировок на направлениях главного удара было проведено скрытно от противника.

19 ноября, как и было предусмотрено планом, после мощной артподготовки, в наступление перешли войска Юго-Западного и Донского фронтов, 20 ноября – войска Сталинградского фронта. Сражение развивалось стремительно: румынские войска, занимавшие участки, оказавшиеся на направлении главных ударов, не выдержали и бежали. Советское командование введя в прорыв заранее подготовленные мобильные группы развило наступление. Утром 23 ноября войска Сталинградского фронта взяли Калач-на-Дону, в тот же день части 4-го танкового корпуса Юго-Западного фронта и 4-го механизированного корпуса Сталинградского фронта встретились в районе хутора Советский. Кольцо окружения было замкнуто. Затем из стрелковых частей был сформирован внутренний фронт окружения, а танковые и мотострелковые части начали теснить немногочисленные немецкие части на флангах, формируя внешний фронт. В окружении оказалась немецкая группировка – части 6-й и 4-й танковой армий – под командованием генерала Ф. Паулюса: 7 корпусов, 22 дивизии, 284 тыс. человек.

24 ноября советская Ставка отдала приказ Юго-Западному, Донскому и Сталинградскому фронтам уничтожить Сталинградскую группировку немцев. В тот же день Паулюс обратился к Гитлеру с предложение начать прорыв из Сталинграда в юго-восточном направлении. Однако Гитлер категорически запретил прорыв, заявив что сражаясь в окружении 6-я армия оттягивает на себя крупные силы противника, и приказал продолжать обороны, ожидая, когда окруженная группировка будет деблокирована. Затем все немецкие войска в этом районе (как внутри, так и вне кольца) были объединены в новую группу армий «Дон», во главе которой был поставлен генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн.

Попытка советских войска быстро ликвидировать окруженную группировки, сдавив ее со всех сторон, потерпела неудачу, в связи с чем военные действия были приостановлены и Генштаб начал планомерную разработку новой операции, получившей кодовое название «Кольцо».

Со своей стороны немецкое командование форсировало проведение операции «Зимняя гроза» (Wintergewitter) по деблокаде 6-й армии. Для этого Манштейн сформирован в районе поселка Котельниковский сильную группировку под командованием генерала Г. Гота, главной ударной силой которой был LVII танковый корпус генерала танковых войск Ф. Кирхнера. Прорыв должен быть осуществлен на участке, занимаемой 51-й армией, войска которой были измотаны боями и имели большое некомплект. Перейдя 12 декабря в наступление группировка Гота провала советскую оборону и 13-го форсировала р. Аксай, однако затем завязла в боях под поселком Верхне-Кумский. Лишь 19 декабря немцам, подтянув подкрепления, удалось оттеснить советские войска к р. Мышкова. В связи с складывающейся угрожающей ситуацией советское командование перебросило часть сил из резерва, ослабив другие участки фронта, и было вынуждено пересмотреть планы операции «Сатурн» с стороны их ограничения. Однако к этому времени группировка Гота, потерявшая более половину бронетехники, выдохлась. Приказ о встречном прорыве Сталинградской группировки, до которой оставалось 35–40 км, Гитлер отдать отказался, продолжая требовать удерживать Сталинград до последнего солдата.

16 декабря советские войска силами Юго-Западного и Воронежского фронтов начали проведение операции «Малый Сатурн». Оборона противника была прорвана и в прорыв были введены мобильные соединения. Манштейн был вынужден в срочном порядке начать переброску войск на Средний Дон, ослабив в т.ч. и группировку Г. Гота, которая была 22 декабря окончательна остановлена. Вслед за этим войска Юго-Западного фронта расширили зону прорыва и отбросили противника на 150–200 км и вышли на рубеж Новая Калитва – Миллерово – Морозовск. В результате операции была полностью ликвидирована опасность деблокады окруженной Сталинградской группировки противника

Реализация плана операции «Кольцо» была поручена войскам Донского фронта. 8 января 1943 г. командующему 6-й армии генералу Паулюсу был предъявлен ультиматум: если немецкие войска не сложат оружие к 10 часам 9 января, то все находящиеся в окружении будут уничтожены. Паулюс ультиматум проигнорировал. 10 января после мощной артподготовки Донского фронта перешел в наступление, главный удар наносила 65-я армия генерал-лейтенанта П.И. Батова. Однако советское командование недооценило возможность сопротивления окруженной группировки: немцы, опираясь на глубоко эшелонированную обороны, оказали отчаянное сопротивление. В связи с новыми обстоятельствами 17 января советское наступление было приостановлено и начата перегруппировка войск и подготовка нового удара, которые последовал 22 января. В этот день был взят последний последний аэродром, через который осуществлялась связь 6-й армии с внешним миром. После этого ситуация со снабжением Сталинградской группировки, которая по приказу Гитлера осуществлялась по воздуху силами люфтваффе, еще больше осложнилось: если раньше оно также было совершенно недостаточным, то теперь ситуация стала критической. 26 января в районе Мамаева кургана соединились наступавшие навстречу друг другу войска 62-й и 65-й армий. Сталинградская группировка немцев была рассечена на две части, которые в соответствии с планом операции должны были быть уничтожены по частям. 31 января капитулировала южная группа, вместе с которой сдался и Паулюс, произведенный 30 января в генерал-фельдмаршалы. 2 февраля сложила оружия северная группы, которой командовал генерал К. Штрекер. На этом Сталинградская битва завершилась. В плен было взято 24 генерала, 2500 офицеров, более 91 тыс. солдат, захвачено более 7 тыс. орудий и минометов, 744 самолёта, 166 танков, 261 бронемашина, более 80 тыс. автомобилей и др.

Итоги

В результате победы Красной Армии в Сталинградской битве, ей удалось перехватить у противника стратегическую инициативу, что создано предпосылки для подготовки нового широкомасштабного наступления и в перспективе полного разгрома агрессора. Битва стала началом коренного перелома в войне, а также способствовала укреплению международного авторитета СССР. Кроме того, столь серьезное поражение подорвало авторитет Германии и ее вооруженных сил и способствовало усилению сопротивления со стороны порабощенных народов Европы.

Даты: 17.07.1942 – 2.02.1943

Место: СССР, Сталинградская область

Результаты: Победа СССР

Противники: СССР, Германия и ее союзники

Командующие: А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовский, В.И. Чуйков, Э. фон Манштейн, М. фон Вейхс, Ф. Паулюс, Г. Гот.

Силы сторон (к 17 июля 1942 г.):

Красная Армия: 187 тыс. чел., 2,2 тыс. орудий и минометов, 230 танков, 454 самолета

Германия и союзники: 270 тыс. чел., ок. 3000 орудий и минометов, 250 танков и САУ, 1200 самолетов

Силы сторон (к началу контрнаступления):

Красная армия: 1 103 000 чел., 15 501 орудие и миномет, 1463 танка, 1350 самолетов

Германия и ее союзники: ок. 1 012 000 чел. (в т.ч. ок. 400 тыс. немцев, 143 тыс. румын, 220 итальянцев, 200 венгров, 52 тыс. Хиви), 10 290 орудий и минометов, 675 танков, 1216 самолета

Потери:

СССР: 1 129 619 чел. (в т.ч. 478 741 чел. безвозвратные, 650 878 – санитарные)), 15 728 орудий и минометов, 4341 танк и САУ, 2769 самолетов

Германия и ее союзники: 1 078 775 чел. (в т.ч. 841 тыс. чел. – безвозвратные и санитарные, 237 775 чел. – пленные)