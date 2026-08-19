СТАЛИН ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ

Политический и государственный деятель, высший руководитель СССР.

Настоящая фамилия Джугашвили. Сам И. Джугашвили считал, что родился 09.12.1879 г. Родился в семье грузинского сапожника, в 1894 г. окончил Горийское духовное училище, затем учился в духовной семинарии, откуда был исключен «за неявку на экзамен» в 1899 г. В 1898 г. вступил в социал-демократическую организацию «Месаме-даси» («Третья группа»). Писал стихи. В 1901-1902 гг. – член Тифлисского и Батумского комитетов РСДРП. Большевик с 1903 г. Взял себе псевдоним Сталин. Делегат Таммерфорсской конференции РСДРП, IV и V съездов РСДРП. Шесть раз арестовывался, четыре раза бежал. Был организатором экспроприаций в пользу большевиков (при участии С. Камо). В 1907-1908 гг. – член Бакинского комитета РСДРП. В 1912 г. по инициативе В. Ленина Сталин был заочно кооптирован в ЦК и Русское бюро ЦК РСДРП(б). Стал публиковаться как теоретик (“Марксизм и национальный вопрос”, 1913). Был в 1913 г. арестован и отправлен в ссылку в Сибирь, в Туруханск. В 1916 г. призван в армию, но признан негодным к военной службе.

После Февральской революции Сталин приехал в Петроград. 14 марта совместно с Л. Каменевым и М. Мурановым стал одним из редакторов «Правды», представителем большевиков в исполкоме Петроградского совета. Первоначально он занимал умеренные политические позиции, близкие к Л. Каменеву. В апреле перешел на позиции В. Ленина. В июне Сталин стал членом бюро ЦИК советов рабочих и солдатских депутатов от большевиков. На VI съезде РСДРП(б) (26.07.-03.08.1917 г.) выступил с политическим отчетом ЦК, избран в узкий состав ЦК. Член Политбюро ЦК РСДРП (б) в октябре 1917 г. и бюро ЦК (В. Ленин, Л. Троцкий, Я. Свердлов, И. Сталин) в ноябре 1917 г. Входил в редколлегию ЦО большевиков («Рабочий и солдат», «Рабочий», «Пролетарий» «Рабочий путь»). Член Военно-революционного центра большевиков и Петроградского ВРК. После разгрома редакции ЦО 24.10.1917 г. обеспечил выход газеты, разъяснявшей задачи большевизма. Участник Октябрьского переворота.

В большевистском правительстве Сталин занимал пост наркома национальностей (до 1923 г.). Член редколлегии « Правды ». Один из авторов «Декларации прав народов России», провозгласившей право народов на самоопределение вплоть до отделения. В 1918 г. был уполномоченным ВЦИК по заготовке и вывозу хлеба на Северном Кавказе, с июня - председателем военного совета Северо-Кавказского военного округа, в сентябре-октябре - членом реввоенсовета Южного фронта. Был одним из руководителей обороны Царицына, здесь сблизился с К. Ворошиловым .

В октябре 1918 г. – июле 1919 г. и мае 1920 г. – апреле 1922 г. – член Реввоенсовета республики, представитель ВЦИК в Совете рабочей и крестьянской обороны. Поддерживал «военную оппозицию». Конфликтовал с Л. Троцким, отношения с которым уже в это время приобрели характер личной неприязни. В октябре 1918 – марте 1919 г. - член ЦК КП (б) Украины, член его заграничного бюро, то есть фактически представитель КП(б) Украины в ЦК РКП(б). В июле-сентябре 1919 г. – член реввоенсовета Западного фронта, чрезвычайный уполномоченный Совета рабоче-крестьянской обороны Петрограда, один из организаторов разгрома Юденича. В октябре 1919 – январе 1920 гг. – член реввоенсовета Южного фронта, один из организаторов разгрома Деникина . Во время советско-польской войны был членом реввоенсовета Юго-западного фронта. Председатель Центрального бюро мусульманских организаций РКП (б). В 1919-1922 гг. нарком государственного контроля (рабоче-крестьянской инспекции). Кавалер ордена Красного знамени. С марта 1919 г. – член Политбюро и Оргбюро ЦК. В 1920-1922 гг. нарком рабоче-крестьянской инспекции.

3 апреля 1922 г. Сталин был избран на только что учрежденный пост Генерального секретаря ЦК РКП(б). Осторожный прагматик, талантливый технолог власти, он казался Ленину прекрасным исполнителем. Сталин должен был навести порядок в расстановке партийных кадров. В 1923 г. он ввел систему «номенклатуры».

Пользуясь болезнью Ленина, “триумвират” Сталина, Каменева и Г. Зиновьева постепенно концентрировал власть в своих руках. В Сталине персонифицировалась в глазах Ленина опасность бюрократизма. Конфликт между Лениным и Сталиным проявился в вопросе о создании СССР. Ленин отверг идею Сталина об "автономизации". 30 декабря 1922 г. Сталин провозгласил образование СССР на его первом съезде советов. Но Ленин продолжал критиковать «автономизацию», считая, что на практике Сталин продолжает проводить «великодержавную политику», особенно в грузинском деле 1922 г. В своем письме к XII съезду партии Ленин предложил заменить Сталина на посту Генерального секретаря. Дело дошло до личного конфликта Ленина и Сталина. Новый приступ болезни вывел Ленина из политической жизни.

Кончина Ленина сделала Сталина одной из ключевых фигур в «коллективном руководстве» партией, которое сосредоточилось в руках так называемого «руководящего коллектива» - лидирующей фракции в Политбюро и ЦКК. Продолжая осуществлять расстановку кадров, Сталин обеспечивал своей фракции победу над левой оппозицией. В 1925 г. город Царицын был переименован в Сталинград.

С 1925 г. Сталин – член Исполкома Коминтерна. Как теоретик Сталин вслед за Лениным совместно с Н. Бухариным обосновывал возможность построения социализма в одной стране. Во время Китайской революции 1925-1928 гг. проводил политику постепенного укрепления позиций коммунистов в государственных структурах Китайской республики и в партии Гоминьдан . После провала этой политики в 1927 г. Сталин вплоть до середины 30-х гг. ориентировал коммунистические партии на крайне революционный курс, отказ от союзов с другими партиями.

В экономической стратегии Сталин до 1928 г. следовал за Н. Бухариным, надеясь, что постепенное развитие хозяйства на рыночной основе даст достаточные ресурсы для индустриального роста и поддержания обороноспособности в условиях «империалистического окружения». Кризис НЭП показал, что эти надежды не оправдались. В 1928 г. Сталин выступил инициатором «чрезвычайных мер» изъятия продовольствия, близкий мерам « военного коммунизма ». Действия И. Сталина вызвали острый конфликт в руководстве ВКП(б). Против Сталина выступила сильная коалиция умеренных большевиков – Н. Бухарин, А. Рыков, М. Томский и др. Сталин одержал победу над ними, перетянул на свою сторону большинство ЦК и в 1929 г. добился осуждения своих противников как «правого уклона».

После этого Сталин стал безусловным лидером партии. Успех был закреплен в декабре 1929 г., когда в связи с его 50-летием в стране была развернута широкая кампания восхваления Сталина, заложившая основы его культа личности. Вскоре Сталин был объявлен главным наследником Ленина, а затем Вождем и “отцом” народов. Сталин уделял большое внимание общению с деятелями культуры и науки, многие из которых (в том числе и зарубежные гости) находились под обаянием его личности. Его одобрение или осуждение решало в СССР судьбы фильмов и произведений, а часто – их творцов.

В ходе борьбы с «правым уклоном» Сталин сформулировал новую стратегию форсированной индустриализации и коллективизации , которая осуществлялась в ходе Первой пятилетки. В 1929 г. провозгласил «великий перелом», но 2 марта 1930 г. признал перегибы в проведении коллективизации (что не помешало возобновить ее форсированное проведение). Несмотря на то, что в 1933 г. было заявлено о досрочном выполнении плана пятилетки, он выполнен не был. Разразился голод в СССР 1932-1933 гг. Эти годы были очень трудными и для Сталина лично – 9 ноября 1932 г. застрелилась его жена С. Алилуева.

Итоги Первой пятилетки вызвали недовольство в стране, в том числе и среди партийных кадров. В 1930-1932 гг. Сталин выяснил, что влиятельные партийные чиновники в беседах между собой резко критикуют его и даже обсуждают необходимость его устранения из руководства («дело Сырцова», «дело Эйсмонта-Толмачева», «дело Рютина»). При этом Сталин не мог оценить, насколько влиятельны его противники, так как открытая оппозиционная деятельность была запрещена.

На XVII съезде ВКП(б) 26.01.-10.02.1934 г., подавляющее большинство делегатов которого было потом уничтожено, часть делегатов неофициально обсуждала возможность избрания другого Генерального секретаря. С этого времени Сталин фактически упраздняет этот пост, подписываясь просто как секретарь ЦК. При этом он сохраняет в своих руках контроль над партией и государством.

1 декабря 1934 г. был убит первый секретарь Ленинградского обкома партии С. Киров . Это убийство было использовано Сталиным как повод для постепенного развертывания террора против коммунистов. В 1936-1938 гг. московские процессы помогли обоснованию террора против бывших лидеров большевизма. В сентябре 1936 г. по инициативе Сталина НКВД возглавил Н. Ежов, который приступил к подготовке «Большого террора». На февральско-мартовском 1937 г. пленуме ЦК ВКП(б) Сталин, опираясь на результаты двух первых московских процессов, подвел идеологическую основу под террористический удар, который обрушится на партию несколькими месяцами позднее. Сталин предупредил партию, что по мере приближения социализма классовая борьба будет обостряться, так как остатки разбитых эксплуататорских классов, проникшие повсюду, будут оказывать наиболее ожесточенное сопротивление. В действительности Сталин опасался, что различные слои правящей элиты действительно могут оказать сопротивление созданию идеально централизованной партии, беспрекословно подчиняющейся вождю.

Сталин и его сторонники опасались вмешательства военных в случае начала массового уничтожения коммунистов, не причастных к открытой оппозиции. В мае 1937 г. были арестованы М. Тухачевский , И. Якир, Уборевич и другие военные руководители. После процесса по «делу военных» в ночь на 12.6.1937 г. генералы были расстреляны. Чистка армии продолжалась до 1938 г., полностью обезопасив сталинскую группировку от угрозы военного переворота. Погибли тысячи командиров, имевшие опыт гражданской войны, что сказалось на боеспособности армии.

В 1937-1938 гг. Сталин и его окружение (В. Молотов, Л. Каганович , К. Ворошилов, Н. Ежов) развернули «Большой террор», в ходе которого было проведено уничтожение значительной части коммунистических руководителей и людей, виновных лишь в причастности к потенциально опасным социальным группам – от бывших кулаков до членов оппозиционных партий. Уничтожение любых структур, которые «не вписывались» в сталинскую модель общества завершало формирование тоталитаризма и общества, которое Сталин считал социализмом.

В конце 1938 г. Сталин счел, что задачи террора выполнены. 8 декабря 1938 г. был снят с поста Ежов. Сталин прекратил массированное уничтожение правящего слоя. В 1939 г. преемник Ежова Л. Берия провел новую чистку НКВД (на этот раз от ежовских кадров) и амнистию части заключенных, одновременно сфабриковав дела против таких представителей советской интеллигенции, как М. Кольцов, В. Мейерхольд , И. Бабель и др.

Осуществляя разгром большевистских кадров в СССР, Сталин одновременно решился на новый поворот во внешней политике, означавший отказ от многих традиций большевистского радикализма. В 30-е гг., в условиях нарастающей угрозы со стороны нацистской Германии и Японии, Сталин санкционировал политику коллективной безопасности , увенчавшуюся заключением пактов о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией в 1935 г. В 1933 г. Коминтерн потерпел тяжелое поражение в Германии, где отсутствие союза коммунистов и социал-демократов способствовало приходу к власти нацистов. В августе 1935 г. с санкции Сталина VII конгресс Коминтерна открыл дорогу к антифашистскому союзу коммунистов с социал-демократами и демократами (Народный фронт). Но к 1938 г. политика сближения с Францией и с международной социал-демократией зашла в тупик. После неудачи в гражданской войне в Испании 1936-1939 гг. и Мюнхенского договора 1938 г. Советский Союз оказался в изоляции. В 1939 г. Сталин согласился на сближение с Германией, что привело в ночь на 23 августа 1939 г. к подписанию советско-германского пакта о ненападении. В результате раздела сфер влияния в Восточной Европе Сталин получил возможность расширить границы СССР почти до границ Российской империи (см. «освободительный поход» 1939 г., присоединение Прибалтики к СССР 1940 г.). Частичную неудачу Сталин в этот период потерпел только в советско-финляндской войне 1939-1940 гг.

Сталин готовился к более масштабному вмешательству во Вторую мировую войн у, он регулярно рассматривал вопросы, связанные с производством новых видов вооружений. К июню 1941 г. советские войска значительно превосходили германские по количеству военной техники. Но эти силы не были развернуты и должным образом подготовлены к войне.

6 мая 1941 г. Сталин был назначен председателем совета народных комиссаров. Теперь он был руководителем государства не только фактически, но и формально, что облегчало взаимоотношения с другими государствами в период решающих событий Второй мировой войны. Однако Сталин неверно оценил планы А. Гитлера в отношении СССР, и столкновение с Германией началось с поражений Красной армии.

22 июня 1941 г. Германия напала на СССР. Началась Великая отечественная война. Важнейшим провалом политики Сталина стало внезапное нападение Германии на СССР в 1941 г. Однако и важнейшим достижением его политики явилась победа Советского Союза над нацистской Германией в 1945 г. Удар, разрушивший весь первый эшелон советских войск, потряс Сталина. С обращением к советскому народу по поводу начала войны выступил не Сталин, а Молотов.

23 июня 1941 г. была образована Ставка Верховного главнокомандования, которая осуществляла руководство войсками. В нее вошел и И.Сталин (с 8 августа – верховный главнокомандующий). 30 июня 1941 г. был создан Государственный комитет обороны (ГКО) под председательством Сталина, сосредоточивший всю власть в стране. 19 июля Сталин занял также пост наркома обороны (в 1946-1947 гг. министр вооруженных сил. 3 июля 1941 г. Сталин выступил по радио и в газетах, обратившись к патриотическим чувствам людей.

Сталин лично участвовал в разработке основных операций Советской армии, за ним оставалось последнее слово при принятии важнейших решений в годы войны. По мере военных успехов в 1942-1944 гг. авторитет Сталина рос. Сталин пошел на восстановление некоторых дореволюционных традиций страны. Были расширены права Русской православной церкви и других конфессий. Ее иерархи во главе с митрополитом Сергием 4 сентября 1943 г. встретились со Сталиным. В 1943 г. в армии были введены погоны и традиционные офицерские звания, которые существовали до революции. Лучшие части советской армии стали именоваться гвардейскими. Официальная пропаганда поднимала на щит военачальников, защищавших Родину во времена самодержавия — Суворова, Кутузова, Нахимова и др. В 1944 г. был принят новый, патриотический гимн СССР, заменивший «Интернационал». В то же время репрессии обрушились на целые народы, по тем или иным причинам казавшиеся Сталину опасными. В 1941-1944 г. были осуществлены депортации немцев Поволжья, чеченцев и ингушей, крымских татар, калмыков, карачаевцев, балкарцев, месхетинцев. 15 мая 1943 г. в интересах улучшения отношений с союзными капиталистическими государствами по инициативе Сталина был ликвидирован Коминтерн, хотя контроль за политикой коммунистических партий сохранялся.

На конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме Сталин наряду с лидерами США и Великобритании Сталин входил в «Большую тройку», определяя судьбы послевоенного мира. В итоге Второй мировой войны значительно расширилась территория СССР, в сферу влияния СССР вошли страны Восточной Европы, часть Китая и Кореи. Победа над фашизмом подняла авторитет Сталина на небывалую высоту. Сталин - Герой социалистического труда (1939), Герой Советского Союза (1945), Генералиссимус (1945).

Во второй половине 40-х гг. СССР под руководством Сталина укреплял свое влияние в Восточной Европе и поддерживал коммунистические движения в Азии и других регионах. Противостояние с США и государствами Западной Европы привело к “Холодной войне”. В странах Восточной Европы под давлением СССР были установлены прокоммунистические режимы «народной демократии». Сталин не доверял восточноевропейским коммунистам и для контроля над ними создал систему Коминформа. В 1948 г. из-за малейшего неповиновения югославских коммунистов во главе с И. Тито развернулся советско-югославский конфликт.

Сталин после физического и эмоционального напряжения времен войны много болел, передавая текущие дела своим выдвиженцам Г. Маленкову, Н. Хрущеву, Л. Берия , и старым соратникам В. Молотову, А. Жданову, Л. Кагановичу, А. Микояну. Но принятие стратегических решений по-прежнему оставалось за Сталиным. Он санкционировал новую волну преследований интеллигенции, «борьбу с космополитизмом» и с «низкопоклонничеством перед Западом».

Несмотря на прочность авторитета Сталина, политическая борьба в СССР после войны обострилась, что в условиях тоталитарного режима неминуемо приводило к вспышкам террора. Новая волна террора была слабее, чем в 30-е гг. но также привел к гибели ряда государственных деятелей (см. Ленинградское дело) и отстранению от власти старых соратников Сталина Молотова, Микояна и Кагановича. Росло влияние более молодых деятелей Берии, Хрущева и Маленкова, которые использовали в борьбе против своих противников подозрительность Сталина, ограничения доступа к нему, которые накладывало здоровье.

В 1952 г. на XIX съезде КПСС был изменен устав партии. Вместо Политбюро был учрежден более широкий Президиум ЦК, в который вошел и Сталин.

Сталин вернулся и к теоретическим размышлениям. В 1952 г. вышла брошюра Сталина “Экономические проблемы социализма в СССР”. Сталин обратился также к такой проблеме, как «Марксизм и вопросы языкознания».

В результате “ дела врачей ” Сталин лишился своих прежних медиков. Также был арестован начальник его охраны Н. Власик. Был отстранен от работы заведующий секретариатом Сталина А. Поскребышев. Всемогущий Сталин оказался в личной изоляции. 2 марта 1953 г. на даче в Кунцево Сталину стало плохо. Охрана не сразу решилась войти к Вождю без приглашения. В результате одинокий старик, внушавший любовь и ужас миллионам людей во всем мире, несколько часов беспомощно лежал в одиночестве. Когда высшие руководители партии узнали о произошедшем, они не сразу допустили к Сталину врачей. Когда к Сталину были допущены медики, они уже не смогли оказать ему помощь, и Сталин скончался.

Весть об этом потрясла страну. Тело Сталина было выставлено для прощания, и миллионы людей двинулись посмотреть на Вождя. Возникла давка. Сталин был похоронен в Мавзолее Ленина, который стал мавзолеем Ленина-Сталина. Там тело оставалось до 1961 г. После критики «культа личности Сталина» на ХХ и ХХII съездах КПСС , Сталин был перезахоронен у Кремлевской стены. Но имя Сталина и десятилетия после его похорон остается фактором идейно-политической борьбы.

Исторические источники:

Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928-1929 гг. М., 2000;

Лубянка. Сталин и ВЧК-ОГПУ-НКВД. Январь 1922 – декабрь 1936. М., 2003;

Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937-1938. М., 2004;

Письма И.В. Сталина В.М. Молотову 1925-1936 гг. М., 1995;

Советское руководство. Переписка. 1928-1941. М., 1999;

Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М.,1991.

Сочинения:

Сочинения. М., 1946-1949;

Сочинения. М., 1997 -: продолжающееся издание;

Труды. В 30 томах. М., 2013 -: продолжающееся издание (Т. 1-6: изданы)

Автор статьи: Шубин А.В.