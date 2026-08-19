СТАХОВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский общественно-политический деятель, правовед, депутат I и II Государственной Думы, мемуарист, племянник известного драматурга Михаила Александровича Стаховича-старшего (1820-1858), один из друзей Л.Н. Толстого.

Происходил из древней дворянской семьи. Отец Александр Александрович Стахович (1830-1913) тайный советник и шталмейстер двора Его Императорского Величества. В отставку вышел в 1871 г., став одним из первых русских коннозаводчиков, держал орловских рысаков и чистокровных английских скакунов. Мать Ольга Павловна (урожденная Ушакова) (1827-1902). В семье было трое сыновей: Алексей (1856-1919) генерал-майор, после отставки актер МХТ, покончил с собой; Александр (1857-1915) земский деятель, кадет; Михаил.

В 1882 г. М.А. Стахович окончил Училище правоведения, где слушал лекции известного юриста А.Ф. Кони. В наказание за сделанные во время обучения в столице долги, отец приказал младшему сыну служить, вместо того чтобы разрешить ему поселиться в родовом имении. Стахович едет в Ковно, где меньше чем за год успел побывать секретарем прокурора Суда, и. о. судебного следователя, потом и. о. товарища прокурора. В 1883 г. отец его простил, разрешил жить в Пальне и служить по выборам. В 1883-1892 гг. Стахович елецкий уездный и орловский губернский земский гласный; в 1892 г. елецкий уездный предводитель дворянства, в 1895-1907 гг. орловский губернский предводитель. С 1899 г. Стахович камергер императорского двора. Получил широкую известность после резонансного выступления в 1901 г. на Миссионерском съезде в Орле с докладом о свободе совести. Эта речь была опубликована в российской и зарубежной прессе и вызвала общественную дискуссию. В частности с резкой ее критикой выступил протоиерей Иоанн Кронштадтский. В 1902 г. Стахович присоединяется к земскому движению и участвует в одном из съездов, за что как камергер получил высочайший выговор.

Во время русско-японской войны Стахович находился в Манчжурии в качестве уполномоченного орловского дворянства по санитарной части.

В 1904 г. в журнале «Право» была напечатана статья Стаховича по поводу нанесения полицией Орла смертельного увечья мусульманину-сарту, направлявшемуся в Мекку. Номер журнала был изъят, а статья вышла в заграничном журнале «Освобождение». В ответ публицист охранительного толка и один из приближенных императора князь В.П. Мещерский обвинил Стаховича в предательстве, сотрудничестве с революционерами и практически в сочувствии Японии. Товарищи Стаховича подали на Мещерского в суд за клевету. В защиту Стаховича выступали известные адвокаты Ф.Н. Плевако и В.А. Маклаков. Процесс был выигран, Мещерский осужден за клевету и приговорен к двухнедельному аресту на гауптвахте, хотя и оправдан позднее судом высшей инстанции.

Стахович избирался в I и II Государственную думу, был членом Партии мирного обновления и выступал за конституционную монархию. Значимую роль сыграл на организационном Первом Всероссийском съезде партии «Союз 17 октября» в феврале 1906 г. В ноябре 1906 г. вышел из состава октябристов, поскольку Партия мирного обновления признала одновременное членство в ней и в «Союзе 17 октября» невозможным. С 1907 г. одиннадцать лет избирался орловским дворянством в Государственный совет. Его кандидатура рассматривалась кадетами для внесения в список ответственного министерства.

После роспуска I Думы, в отличие от кадетов, подписавших «Выборгское воззвание» подпись Стаховича появилась в числе трех других под воззванием Партии мирного обновления, в котором авторы заявляли о своем подчинении воле царя.

После Февральской революции он был назначен Временным правительством генерал-губернатором Финляндии, а в сентябре 1917 г. послом в Испанию. После Октябрьской революции Стахович переехал на юг Франции, в Экс-ан-Прованс, где писал мемуары и умер в 1923 г. Похоронен на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Сочинения:

Записки Михаила Александровича Стаховича-младшего // Елецкие корни. Очерки истории Елецкого уезда. Выпуск 2. Елец, 1996.