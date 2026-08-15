СТАЦИЙ, ПУБЛИЙ ПАПИНИЙ (лат. Publius Papinius Statius)

Римский поэт.

Стаций родился в семье преподавателя риторики; известно, что его отец писал стихи и неоднократно побеждал в поэтических состязаниях. В 59 г. семья Стация переезжает в Рим, где его отец открывает свою школу для детей римских аристократов. Уже в юности Стаций сам участвует в состязаниях поэтов. Около 80 г. он женится на вдове по имени Клавдия, около того же времени умирает его отец, а Стаций начинает работу над мифологической поэмой «Фиваида». Его материальное положение было крайне шатким, и хотя отрывки из «Фиваиды» пользовались большим успехом, Стаций был вынужден продать актеру пантомимы Парису свою «Агава» (либретто пантомимы о матери, потерявшей рассудок и разорвавшей на части своего сына Пенфея). В поэтическом состязании, устроенном Домицианом , Стаций одержал победу с поэмой о подвигах императора в Дакии и Германии и получил награду и венок из рук самого Домициана (возможно, 4 ее стиха сохранились в схолиях к Ювеналу). Здоровье поэта в Риме стало со временем ухудшаться, и он вернулся в Неаполь, где и умер в год убийства Домициана.

Главное творение Стация – «Фиваида», рассказ о походе Семерых против Фив в 12 книгах. У него было много предшественников, и установить, каким образцам следовал Стаций, затруднительно. Композиционно поэма построена по образцу «Энеиды» Вергилия – 2 части по 6 книг, причем собственно войне посвящена только вторая часть. Сам Стаций не скрывает своей ориентации на «Энеиду» (Theb. XII, 816-817). Композиция «Фиваиды», однако, уступает по стройности «Энеиде» из-за отсутствия главного героя, который служил бы стержнем, объединяющим весь текст, первая часть поэмы существует как бы сама по себе. Рассказ Стация монотонен и изредка оживляется лишь разного рода ужасными сценами, к которым он испытывает большое влечение (вызывание мертвых, чудовища, кровавые битвы).

Неоконченная из-за смерти Стация поэма «Ахиллеида» посвящена рассказу об Ахилле. От нее сохранились I и начало II книги, рассказывающие о попытке спрятать героя на острове Скирос и его обнаружении Диомедом и Улиссом и его отплытии под Трою.

Сборник «Сильвы», состоящий из 5 книг, был написан между 89 и 95 гг. Первые четыре книги опубликованы самим Стацием, пятая вышла после его смерти. Само слово Silvae римские авторы использовали для обозначения импровизаций, не получивших окончательного оформления; Стаций, однако, утверждает, что на свои наброски он потратил гораздо больше усилий и времени, чем многие иные авторы на поэмы. Среди этих стихов нужно выделить пять панегирических восхвалений Домициана (I,1; I,6; IV,1; IV,2; IV,3), стихотворение на смерть отца (V,3) и призыв жене последовать за ним в Неаполь (III,5). Стихотворный размер большинства этих стихов – гекзаметр.

Сочинения :

Statius / Ed. by J.H. Mozley. Vol. 1-2. Cambridge, 1928 (Loeb Classical Library)

Стаций. Фиваида / Пер. Ю. А. Шичалина. М., 1991

Стаций. Ахиллеида / Под общ. ред. А.В. Подосинова. М., 2011

Поэты императорского Рима / Пер. Т.Л. Александровой. М., 2013

Иллюстрация :

Стаций. «Фиваида», «Ахиллеида» и «Сильвы». Манускрпт, ок. 1472 г., пергамент. Италия, вероятно, Неаполь.