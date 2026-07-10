СРОНЦЗАНГАМБО

Сронцзáнгамбо (Сонцэн Гампо, ум. ок. 650) — цэнпо (царь) Тибета (604–650) из Ярлунгской династии, при котором начались централизация государства и распространение буддизма в Тибете. Вступил на престол после смерти своего отца Намрисронцзана и сразу был вынужден начать борьбу с противниками, победив в которой, освободился от влияния родовой знати. Страна была разделена на 6 областей во главе с царскими наместниками, а сановники служили царю, получая земельные пожалования. Этот процесс был закреплен строительством новой столицы — Расы ( Лхасы ). Восстановив стабильность, С. сформировал регулярную армию и начал завоевания, присоединив значительные территории. Женившись на дочери правителя Непала, С. после его смерти сделал это государство своим вассалом. После вой­ны с империей Тан около 641 также женился на дочери императора Тай-цзуна. Считается, что эти жены способствовали распространению буддизма в Тибете, но скорее опора С. на новую религию стала продолжением его преобразований, так как многочисленные служители религии бон находились в оппозиции к царю. До конца своего правления С. приходилось лавировать между адептами старой и новой религии. По некоторым сведениям, в конце ­640-х противники попытались заставить С. отречься от трона в пользу сына, но С. удалось сохранить власть. Согласно тибетским источникам, С. умер в возрасте 82 лет от болезни, передав трон своему внуку Мансонгманцану, по причине малолетства которого власть вновь оказалась в руках представителей тибетской знати.

Ист. : Пагсам-джонсан: История и хронология Тибета / Пер. с тиб. Новосибирск, 1991; Гой-лоцава Шоннупэл. Синяя летопись. История буддизма в Тибете, VI–XV вв. / Пер. с тиб. Ю. Н. Рериха; пер. с англ. О. В. Альбедиля и Б. Ю. Харьковой. СПб., 2001.

Лит. : Цендина А. Д. ...и страна зовется Тибетом. М., 2002; Кычанов Е. И., Мельниченко Б. Н. История Тибета с древнейших времен до наших дней. М., 2005; Кузьмин С. Л. Скрытый Тибет. СПб., 2010. Р. Ю. Почекаев.