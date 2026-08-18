«СРАЖАЮЩАЯСЯ ФРАНЦИЯ»

«Сражáющаяся Фрáнция» ( фр. «La France combattante») — организация французского внешнего Движения Сопротивления, существовавшая с 13 июля 1942 до 3 июня 1943. Стала преемницей организации «Свободная Франция» («France libre»), созданной генералом Ш. де Голлем в июне 1940 для продолжения борьбы с нацистской Германией и коллаборационистским режимом Виши . 24 сентября 1941 в Лондоне был сформирован Французский национальный комитет (ФНК) во главе с Ш. де Голлем, ставший прообразом будущего правительства Франции. ФНК принадлежала инициатива преобразования «Свободной Франции» в «С. Ф.». Смена названия символизировала, с одной стороны, признание факта реального участия французских военных формирований в борьбе с немецкими оккупантами, а с другой — провозглашение единой цели внешнего и внутреннего Сопротивления — освобождение Франции от оккупантов и их вишистских пособников. Если в июле 1940 число сторонников де Голля из числа военных на территории Англии не превышало 7 тыс. человек, то к июню 1942 численность воинских частей «Свободных французских сил» (ФФЛ) возросла до 70 тыс. В состав ФФЛ, помимо сухопутных подразделений, входили соединения ВВС (группы «Иль-де-Франс», «Эльзас», «Лотарингия», «Бретань») и ВМС, принимавшие непосредственное участие в военных действиях. Первой боевой операцией ФФЛ в Сев. Африке стала битва при Куфре в Феццане (31 января — 1 марта 1941). Серьезным испытанием для ФФЛ стало сражение при Бир-Хакейме (Ливия) 26 мая — 11 июня 1942. 25 ноября 1942 между «С. Ф.» и правительством СССР было заключено соглашение о формировании в составе советских ВВС французской авиа­ционной эскадрильи (впоследствии авиаполк «Нормандия — Неман» ). Важную роль в сплочении патриотических сил внешнего и внутреннего Сопротивления сыграл Национальный совет Сопротивления (НСС), созданный в мае 1943 Ж. Муленом на территории оккупированной Франции. Вскоре после учреждения НСС «С. Ф.» 3 июня 1943 была преобразована во Французский комитет национального освобождения (ФКНО), представлявший национальные интересы Франции за рубежом.

Лит. : Де Голль Ш. Военные мемуары. Т. 1. М., 1957; Т. 2. М., 1960; Смирнов В. П. Движение Сопротивления во Франции в годы Второй мировой вой­ны. М., 1974; La Gorce P.-M. de. La France libre. De l’appel du 18 juin à la Libération. Paris, 1996; Levisse-Touzé С. L’Afrique du Nord dans la guerre 1939–1945. Paris, 1998; Арзаканян М. Ц. Де Голль. М., 2007. П. П. Черкасов.