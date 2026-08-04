СПРЕНГТПОРТЕН ЕГОР МАКСИМОВИЧ

Биография, военная и дипломатическая карьера

Родился в семье финского военного Магнуса Вильгельма Спренгтпортена. В 1752 г. поступил в кадетский корпус в Стокгольме, после его окончания начал военную службу в составе гарнизона крепости Свеаборг. Спренгтпортен принимал участие в боевых действиях Семилетней войны 1756-1763 годов , служил адьютантом генерала графа Ферзена. После окончания вошел в состав военной комиссии, занимавшейся вопросами обороны Финляндии. В 1770 г. дослужился до звания майора полка легких драгун. В 1772 г. вместе с братом полковником Якобом Спренгтпортеном участвовал в успешном государственном перевороте, за что был награжден чином подполковника. Уже через год стал полковником. В 1775 г. возглавил бригаду, располагавшуюся в Саволаксе. В 1778 г. Спренгтпортен побывал во многих европейских странах с целью изучению военного дела. 7 мая 1780 г. у него произошел конфликт со шведским королем Густавом III, из-за финансирования его европейского турне, после которого Спренгтпортен подал в отставку с военной службы, поселился в своем имении и стал сторонником приобретения независимости Финляндии с помощью России. Его идеи получили определенное распространение среди финских офицеров, но не встретили массовой поддержки среди простого населения. В 1786 г. обратился к российскому посланнику графу А.И. Моркову, представив проект независимости Финляндии. Его предложением заинтересовала сама императрица Екатерина II , пригласившая Спренгтпортена в Санкт-Петербург. Он откликнулся на приглашение, прибыл к российскому двору и был принят на русскую службу, получив чин генерал-майора. Во время Русско-шведской войны 1788-1790 годов Спренгтпортен активно агитировал финнов за переход на сторону России с целью добиться национальной независимости, участвовал в боях против шведов и получил тяжелое ранение. В феврале 1790 г. шведский суд заочно приговорил его к смертной казни, признав вину в государственной измене. После окончания войны Спренгтпортен уехал из России за границу, но его военная карьера в России была чрезвычайно успешной даже, несмотря на восшествие на престол императора Павла I, при котором получил звание генерала от инфантерии. Более того, император поручил ему особую дипломатическую миссию, отправив к Наполеону Бонапарту для переговоров о возвращении на родину российских военнопленных. Новый император Александра I в 1802 г. поставил его во главе секретной экспедиции. В 1805 г. Спренгтпортен представил императору проект восстановления королевства в польских землях и дарования автономии Финляндии.

Во время Русско-шведской войны 1808-1809 годов состоял при главнокомандующем русской армией Ф.Ф. Буксгевдене. 1 декабря 1808 г. император назначил его генерал-губернатором Финляндии , но из-за интриг против него и недоверия к нему финнов был вынужден оставить пост и вышел в отставку. Вплоть до своей кончины жил в России, в Санкт-Петербурге. Бывал в своем имении Хиетала. В 1812 г. составил проект создания финских вооруженных сил. Похоронен на Смоленском евангелическом кладбище.