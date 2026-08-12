СПОРАДЫ (др.-греч. Σποράδες) На чтение: 1 минута

Острова в Эгейском море.

Спорады делятся на два архипелага – Северные и Южные Спорады. Северные располагаются вдоль восточного побережья Балканской Греции, севернее Эвбеи . Самые крупные из них – Скирос, Скиатос и Скопелос, площадь остальных не превышает 25 кв. км. Большее значение в истории сыграли Южные Спорады, находящиеся в юго-восточной части Эгейского моря, вдоль юго-западного побережья Малой Азии. Второе название этого архипелага – Додеканес (Δωδεκάνησος), Двенадцать островов (хотя их намного больше). Наиболее известны Кос , Родос, Патмос.

Во II тыс. до н.э. Южные Спорады были под влиянием Крита. После падения минойской цивилизации они контролировались микенскими греками вплоть до дорийского вторжения ок. 1100 г. до н.э.; с этого времени они независимы. К началу архаического периода лидирующее положение среди островов занимали Родос и Кос. В VI в. до н.э. дорийцы основали на Родосе города Линд, Камир и Ялис, которые вместе с островом Кос и материковыми Книдом и Галикарнасом составляли дорийское Шестиградье (Ἑξάπολις). После восстания малоазийских полисов острова захватили персы, после 478 г. до н.э. они вошли в Делийскую амфиктионию.

V в. – время процветания островов: три города на Родосе объединились в одно государство и создали новый полис – Родос, на Косе Гиппократ основал ведущую медицинскую школу. В IV в. острова ненадолго подпали под власть сначала карийского царя Мавсола (357 г. до н.э.), затем персов (340 г. до н.э.), затем оказались в орбите влияния эллинистических правителей. Центром архипелага стал Родос, заключивший союз с египетскими Птолемеями. Он превратился в крупной морской, торговый и культурный центр, символ его могущества – знаменитый маяк.

В 164 г. до н.э. Родос подписал союзный договор с Римом и вскоре стал центром образования римской аристократии. В 42 г. до н.э. Родос разграбил Кассий, позже Спорады вошли в состав Римской империи и были присоединены к Криту.

На островах рано появляется христианство: их дважды посетил апостол Павел , а на Патмосе апостол Иоанн написал «Откровение».

Автор статьи: А.Д. Пантелеев