СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ (ЯРОСЛАВЛЬ)

Монастырь в Ярославле, основанный в конце XII в. В 1787 г. монастырь был закрыт, а с 1959 г. на его месте находится Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Ярославля.

XII-XVI века

Время закладки Преображенского монастыря доподлинно неизвестно. Он упоминается под 1186 г., также под 1216 г. но уже как каменная обитель. Перестройка из дерева в камень действительно имела место в 1216-1224 гг.

В это время Преображенский монастырь становится важным звеном оборонительной системы Ярославля. Он защищает западные подступы к кремлю.

Кроме того, в период с 1216 по 1218 гг. в обители действовало духовное училище. Затем оно переехало в Ростов, однако Преображенский монастырь сохранил большую библиотеку, содержащую немало греческих текстов и отечественных рукописей.

В 1218 г. из Ростовского выделилось Ярославское княжество, в честь чего была выстроена Входоиерусалимская церковь монастыря.

С XIV в. Спасо-Преображенский собор был местом погребения князей.

После пожара 1501 г. встала необходимость реконструкции Спасо-Преображенского собора. В 1516 г. он был восстановлен, образцом для этого служил московский Благовещенский собор. Позднее, в 1563-1564 гг. храм был расписан. Данная стенопись – древнейшая в Ярославле. Тогда же были созданы Святые ворота - мощнейшая башня Спасского монастыря, через нее производился въезд в обитель. Также, в XVI в. на территории монастыря была выстроена звонница, в нижней части которой была церковка.

В начале следующего века появилась трапезная палата. Рядом с ней стояла древняя церковь Рождества Христова, которая в 1550-1580 гг. была перестроена в камне.

Обители покровительствовали московские цари, например, Иван Грозный. Он одарил ее множеством жалованных грамот, провозглашавших различные льготы, даривших земли и промыслы.

XVII-XX века

В 1609 г. в Смуту монастырь и Ярославский кремль подверглись польской осаде, которую удалось выдержать в течение месяца. От стен монастыря в 1612 г. второе ополчение Минина и Пожарского двинулось на Москву.

В 1621-1646 гг. восстанавливались стены обители. Возникли каменные башни — Богородицкая, Угличская (сохранилась), Глухая, Михайловская, Водяные ворота. Позднее был возведен Келейный корпус.

В 1747 г. в монастыре была открыта Ярославская духовная славяно-латинская семинария. В 1787 г., из-за переноса кафедры митрополита из Ростова в Ярославль, Спасская обитель стала Ярославским архиерейским домом.

В 1918-1923 гг. в монастыре производилась реставрация. Следующие работы велись в 1957-1958 гг. перед передачей территории Ярославскому музею.