СПАРТАК (др.-греч. Σπάρτακος, лат. Spartacus)

Вождь крупнейшего рабского восстания в античной истории (73-71 гг. до н.э.).

Фракиец по происхождению, из племени медов, по Аппиану (I, 116), он воевал с римлянами, попал в плен и был продан в гладиаторы; по Флору (II, 8, 8), был наемником в римской армии, затем – дезертиром и разбойником и, наконец, – гладиатором. Проходил подготовку в гладиаторской школе Лентула Батиата в Капуе ; откуда он и еще около 70 его товарищей бежали, вооружившись сначала чуть ли не кухонными ножами, вертелами, дубинками и т.п. Инициативу побега источники приписывают именно Спартаку. Гладиаторы и примкнувшие к ним беглые рабы устроили себе лагерь на горе Везувий, совершая оттуда набеги. Вождями восставших помимо Спартака или его помощниками называют Эномая и Крикса.

В первое время римские власти не придали особого значения этому эпизоду и послали против гладиаторов отряд под командованием претора Гая Клавдия Глабра: римляне расположились у подножия горы там, где был единственный удобный спуск, однако рабы сделали лестницы из виноградных лоз и спустились по ним, атаковав римский лагерь и захватив его. Через некоторое время они повторили свой успех, разбив еще один преторский отряд, после чего численность армии Спартака достигла 70 тысяч – к нему присоединялись не только рабы, но и местные сельские жители (Plut. Cras., 9; App. B.C. I, 116).

Зиму 73/73 г. до н.э. восставшие готовились – собирали припасы, ковали оружие, проводили тренировки. Весной 72 г. они двинулись на север. Сенат направляет против восставших консулов Луция Геллия Публиколу и Гнея Корнелия Лентула с двумя легионами. От основного войска Спартака отделился отряд примерно в 20 тыс. во главе с Криксом, и Геллию Публиколе удалось у горы Гаргана его разгромить, Крикс погиб в бою. Аппиан уверяет, что Спартак, двигаясь быстро через Апеннины к Альпам, разбил поодиночке обе консульские армии, принеся в жертву павшему Криксу 300 пленных римлян (App. B.C. I, 117); у Плутарха несколько иная версия, но несомненно одно: до Альп Спартак так и не добрался, повернув на юг, но при этом успешно громя римские отряды.

Встревоженные не на шутку римляне спешно собирают силы и отправляют против Спартака армию в 8 легионов во главе с претором 72 г. до н.э. Марком Лицинием Крассом (или проконсулом, если его претура – есть такое мнение – приходилась на предыдущий год). Красс был человеком решительным и суровым: когда отряд его легата был разбит в одной из стычек с рабами, он применил децимацию – старинное наказание, давно уже не употреблявшееся в римской армии, когда по жребию казни подвергался каждый десятый из провинившихся. Такими мерами Крассу удалось восстановить дисциплину в войске, деморализованном паническим страхом перед непобедимым вождем рабов.

Преследуемый римлянами Спартак собирался теперь переправиться в Сицилию. Он сговорился с пиратами, которые должны были обеспечить восставших транспортными средствами, но те обманули или не смогли помочь. Красс решил запереть рабов на южной оконечности Италии, построив «от моря до моря» ров и вал. Но одной снежной и бурной зимней ночью Спартаку посчастливилось вырваться из ловушки. На помощь Крассу тем временем шел отозванный из Испании Помпей. Спартак устремился к порту Брундизию, чтобы в последней отчаянной попытке вырваться из Италии, но узнал, что там находится вернувшийся с Митридатовой войны Лукулл. Вождь восставших поворачивает назад и идет на свою последнюю битву с Крассом, которая произошла и весной 71 г. в Лукании (долина р. Силарус). Спартак, как и 60 тысяч отчаянно сражавшихся рабов, погиб (тело его так и не было найдено). 6000 попавших в плен восставших были распяты вдоль Аппиевой дороги. Восстание, наводившее на Италию страх и ужас в течение нескольких лет, закончилось.

Post mortem Спартак превратился в одну из знаковых фигур всемирной истории, он едва ли не первый в галерее борцов за свободу, его имя и образ вдохновляли революционеров и аболиционистов. В подобных случаях превращения человека в легенду неизбежно возникает вопрос о соотнесенности реального исторического персонажа с его образом «в веках». Из тех сведений о Спартаке, которыми мы располагаем из античной традиции, ничто не свидетельствует о том, что вождь рабского восстания лелеял какие-то планы или предпринимал какие-то шаги по уничтожению рабства как явления.

Исторические источники:

Аппиан. Гражданские войны. I;

Плутарх. Красс;

Флор. Эпитомы римской истории. II, 8;

Фронтин. Стратегемы. 1.

Иллюстрация :

Герман Фогель. Смерть Спартака. Гравюра. 1882 г.