СОЮЗ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ И СВОБОДЫ

Союз защиты Рóдины и Свобóды (СЗР и С) — военная антисоветская подпольная организация, созданная под руководством Б. В. Савинкова . В июле 1918 СЗР и С организовал Ярославское восстание 1918 и восстания в Рыбинске и Муроме. После их подавления распалась. В январе 1921 восстановлена в Варшаве под названием Народный союз защиты Родины и Свободы (НСЗР и С), который пытался организовать вооруженную борьбу на советской территории. Издавались «Сводки Информационного Бюро НСЗР и С». В 1924 в ходе операции ОГПУ «Синдикат-2» НСР и С был разгромлен, а его лидер Савинков арестован.

Лит. : Дело Савинкова. Л., 1924; Борис Савинков на Лубянке: Документы. М., 2001; Морозов К. Н. Борис Савинков: опыт научной биографии. М., 2022. А. В. Шубин.