СОЮЗ КОММУНИСТОВ ЮГОСЛАВИИ

Сою́з коммуни́стов Югослáвии ( серб. Савез комуниста Jугославиje, сербохорв . Savez komunista Jugoslavije, словенск . Zveza komunistov Jugoslavije, макед. Сојузот на комунистите на Југославија) — правящая партия в Югославии в 1945–1990. Включал в себя Союзы коммунистов (СК) шести союзных республик: СК Боснии и Герцеговины, СК Македонии, СК Сербии, СК Словении, СК Хорватии, СК Черногории, а также в 1969–1990 Организацию СК в Югославской народной армии.

Возник в 1952 в результате переименования Коммунистической партии Югославии (КПЮ). Социалистическая рабочая партия Югославии (коммунистов), СРПЮ(к) была создана в 1919 в Белграде ( Королевство сербов, хорватов и словенцев ) и на II съезде в 1920 переименована в КПЮ. Запрещена в 1921, действовала нелегально, вела активную подрывную деятельность против монархии, входила в Коммунистический интернационал . В 1937–1938 сотни членов КПЮ, находившиеся в эмиграции в СССР, подверглись репрессиям, был расстрелян ее лидер М. Горкич. В годы Второй мировой вой­ны КПЮ организовала партизанское движение и возглавила Народно-освободительную борьбу народов Югославии 1941 – 1945 , сформировав в 1943 органы народной власти. В 1945, после всенародного референдума, пришла к власти, в стране был установлен однопартийный режим (до 1990).

После конфликта с руководством СССР в 1948 и исключения КПЮ из Коминформа ее лидеры приняли решение о собственном пути строительства социализма. Была изменена структура партийного руководства, прошла чистка партийных рядов. Несогласные с новым курсом партии сторонники советской модели подвергались репрессиям и ссылке в концентрационный лагерь «Голый остров». Главой партии стал Генеральный секретарь (с 1966 — Председатель), этот пост до 1980 занимал И. Б. Тито . В 1953 был принят новый Устав СКЮ, а в 1958 — Программа. Был взят курс на строительство социализма под лозунгом рабочего самоуправления. Во внешней политике СКЮ выступил одним из инициаторов создания Движения неприсоединения. Частично отношения между СКЮ и КПСС были нормализованы в 1956, однако советская сторона продолжала обвинять югославских лидеров в ревизионизме. СКЮ не принимал участия в международных совещаниях коммунистических и рабочих партий в 1960 и 1969, выступил с осуждением ввода вой­ск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968.

В 1969 на смену ЦК СКЮ были созданы Президиум СК и Исполнительное бюро СКЮ. После оппозиционных выступлений в Хорватии и Сербии в конце 1960-х — начале 1970-х была проведена чистка рядов СКЮ. В 1971 из рядов партии были исключены лидеры СК Сербии во главе с М. Никезичем и Л. Перович. В 1974 Президиум СКЮ и Исполнительное Бюро СКЮ были упразднены, были созданы ЦК СКЮ, Президиум ЦК СКЮ, Исполнительный Комитет Президиума ЦК СКЮ, а также Комиссия по уставным вопросам СКЮ и Ревизионная Комиссия СКЮ.

После смерти И. Б. Тито СКЮ возглавил коллективный Президиум, состоявший из глав республиканских СК. Они по очереди сроком на один год замещали пост Председателя президиума СКЮ. Такая система ротации была введена и в других общеюгославских органах власти. Однако сохранить целостность СКЮ и страны в целом не удалось. 22 января 1990 на XIV съезде СКЮ фактически прекратил свое существование после того, как съезд покинули делегации Словении, Хорватии, Македонии и Боснии и Герцеговины.

Лит .: Севьян Д. А . Из истории Союза коммунистов Югославии, 1919–1945. М., 1982; Историја Савеза комуниста Југославије. Београд. 1985; Димић Љ. Историја српске државности. Т. 3. Нови Сад, 2001; Югославия в XX веке. Очерки политической истории. М., 2011; Пирьевец Й. Тито и товарищи. М.–СПб., 2019. Л. В. Кузьмичева.