СОЮЗ 17 ОКТЯБРЯ

Сою́з 17 октября́ (октябристы) — политическая партия, представляющая собой правый фланг российского либерализма. Действовала в 1905–1917.

Становление С. 17 о. связано с изданием Манифеста 17 октября 1905 , за упрочение положений которого и выступил С. 17 о. Оформление партии происходило в ходе съездов либеральных земцев с крупной буржуазией. Земскую ветвь представляли Д. А. Шипов, граф П. А. Гейден; братья А. И. и Н. И. Гучковы, братья В. П. и П. П. Рябушинские , Э. Л. Нобель (см. Нобели ), К. Г. Фаберже — торгово-промышленные круги; В. И. Герье , адвокат Н. Ф. Плевако — научную и творческую интеллигенцию. К концу 1905 оформились руководящие органы, структура партии, были заложены основы программы. С 1906 единоличным лидером С. 17 о. стал А. И. Гучков .

В 1905–1907 в Москве и Санкт-Петербурге были созданы отделения Центрального комитета (ЦК), а на местах — до 260 отделов партии. Несмотря на это, С. 17 о. не удалось обрести поддержки у рабочих и крестьян: он оставался городской партией служилого дворянства. На выборах в I Государственную думу С. 17 о. выступил в блоке с другими конституционно-монархическими партиями. Во II Думе С. 17 о., выразивший лояльность курсу премьера П. А. Столыпина , был представлен 43 депутатами. Новый избирательный закон 3 июня 1907 позволил С. 17 о. занять ведущее положение в III Думе (154 депутата) и стать опорой правительства, однако к 1911 наметилось расхождение с правительственным курсом. Разногласия в партии привели к сокращению депутатских мандатов С. 17 о. в IV Думе, наметилось тяготение к блоку с кадетами и прогрессистами. К началу Первой мировой вой­ны в думской фракции С. 17 о. произошел раскол. К 1917 на политической арене действовали лишь отдельные лидеры: Гучков, М. В. Родзянко .

Ист. : Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов, конференций и заседаний ЦК. Т. 1–2. Протоколы съездов и заседаний ЦК. 1905–1906 гг. М., 1996; Российские либералы: кадеты и октябристы: Документы, воспоминания, публицистика. М., 1996.

Лит .: Павлов Д. Б. , Шелохаев В. В. Союз 17 октября // Политические партии России: история и современность / Под ред. А. И. Зевелова, Ю. П. Свириденко, В. В. Шелохаева. М., 2000. Е. В. Титова.