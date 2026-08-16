СОВЕТСКО-ЛИТОВСКИЙ ДОГОВОР 1920

Совéтско-литóвский договóр 1920 — мирный договор между Литовской республикой и Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР), подписанный в Москве 12 июля 1920. Завершил военные действия, которые шли между республикой Литва и советскими республиками (РСФСР, Литбел, Латвия) в 1919, стал итогом переговоров между советскими и литовскими дипломатами, проходивших с 7 мая по 12 июля 1920 в Москве. Литовскую делегацию возглавлял Т. Нарушевичюс, советскую — А. А. Иоффе . РСФСР и Литва взаимно признали независимость и установили границу между государствами. По договору Виленский (Вильнюсский) край переходил Литве, РСФСР отказалась от территориальных претензий к Литве, выплатила 3 млн золотых руб­лей. Также были достигнуты договоренности в вопросах оптации гражданства. Были получены гарантии нейтралитета Литвы в ходе Советско-польской вой­ны 1919–1920. Неофициально были достигнуты договоренности о военном сотрудничестве против Польши, что выразилось в военных действиях литовских вой­ск против польских в июле-августе 1920 на территориях, переданных Литве по договору.

Ист. : Литва — Россия. 1917–1920 гг. Сборник документов. Вильнюс, 2020.

Лит. : Кукушкина И. А. Литва — Россия. 1920 // Россия и Балтия. Народы и страны. Вторая половина XIX — 30-е гг. XX века. М., 2002. С. 98–112; Шубин А. В. Мировая революционная волна (1918–1923). Прилив. М., 2020. Д. К. Баканов.