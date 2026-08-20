СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЙ КОНФЛИКТ В 60-80-Е ГГ.

Идеологическое и военное противостояние СССР и КНР в 60-80-е гг.

В первой половине 50-х гг. отношения между СССР и КНР казались нерушимыми и братскими. С помощью Советского Союза было построено более 250 современных промышленных предприятий. СССР и КНР считались лучшими друзьями, получили распространение лозунги: “Русский с китайцем — братья на век” и “Учиться у Советского Союза”. Но за видимым единством скрывались глубинные противоречия. Советская (российская) и китайская цивилизации находились на различных стадиях развития. Если Советский Союз и КПСС начали преодолевать наследие форсированной индустриализации и системы сталинизма, то Коммунистическая партия Китая (КПК) как раз в это время проводила форсированную индустриализацию, используя тоталитарные методы. Китайское руководство во главе с Мао Цзэдуном было недовольно разоблачением культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС, добивалось гораздо большей помощи в индустриализации Китая, чем оказывал СССР. В то же время Мао Цзэдун не хотел согласовывать свой курс с КПСС, считал, что Н. Хрущев отходит от первоначальных принципов коммунизма. Китай обладал огромными человеческими и природными ресурсами, и Мао Цзэдун надеялся, что лидерство в коммунистическом движении должно перейти к КПК. Китай претендовал на свою сферу влияния в Азии. Чтобы повести за собой международное коммунистическое движение, быть в «авангарде борьбы против капитализма», Мао предпринимал авантюристические шаги на международной арене.

С 1957 г. отношения между СССР и КНР стали ухудшаться. 15 декабря 1962 г. газета КПК «Жэньминь Жебао» начала публикацию серии статей, направленных против идеологии КПСС. Первую половину 1963 г. в закрытой переписке руководители КПСС еще пытались умиротворить КПК, подчеркивая, что во взглядах двух партий много общего. Но 14 июля 1963 г. было опубликовано открытое письмо ЦК КПСС о политике КПК, которое положило начало открытой полемике двух компартий. Китайские коммунисты обвиняли советских в «ревизионизме», то есть пересмотре принципов коммунистической идеологии. КПСС отвечала обвинениями в левачестве, авантюризме и экстремизме. Мао Цзэдуну удалось расколоть несколько коммунистических партий. Новое резкое обострение отношений КНР и СССР произошло в связи с культурной революцией в Китае. КНР стала выдвигать территориальные претензии к СССР на основании исторических аргументов. В марте 1969 г. развернулся советско-китайский вооруженный конфликт на острове Даманский на пограничной реке Уссури. В 1969 г. маоистами были также предприняты провокации на границе с Казахстаном, но удары советских войск заставили прекратить эти действия. СССР и КНР из союзников превратились в военных противников. После смерти Мао некоторое время враждебность сохранялась, особенно в связи с вьетнамско-китайским конфликтом 1978-1979 гг. В 1982 г. начались консультации об урегулировании отношений. К 1989 г. отношения улучшились, что позволило М. Горбачеву посетить КНР. Пограничные проблемы были урегулированы в 1991-1997 гг. КНР стал одним из крупнейших торговых партнеров России.

Исторические источники:

Мао Цзэдун. Маленькая красная книжица. М., 2007; Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Т.1. М., 2004.

Автор статьи: Шубин А.В.