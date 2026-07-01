СОВЕТСКО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Двусторонние межгосударственные связи между СССР и Ираном в годы Великой Отечественной войны, направленные на подтверждение и дальнейшее развитие дружественных отношений.

В начале войны особое беспокойство советской стороны вызывала враждебная деятельность немецкой агентуры в Иране. 19 июля 1941 г. правительства СССР и Великобритании предприняли совместный демарш перед правительством Ирана, настаивая на прекращении этой деятельности. 16 августа оба правительства вновь поставили этот вопрос перед иранской стороной, потребовав высылки из страны наиболее активных германских агентов. В условиях, когда иранское правительство по существу проигнорировало эти предупреждения, 26 августа на территорию Ирана были введены советские и британские воинские контингенты (советские войска были расположены в северной части Ирана, включая ее столицу Тегеран, английские заняли южную часть страны). При этом советская сторона опиралась на статью 6-ю советско-иранского договора 1921 г., которая предусматривала право введения советских войск на территорию Ирана в случае возникновения опасности границам РСФСР или союзных ей держав при условии, «если Персидское Правительство после предупреждения со стороны Российского Советского Правительства само не окажется в силе отвратить эту опасность». 8 сентября СССР и Великобритания заключили с новым правительством Ирана, сменившим старый кабинет прогерманской ориентации, соглашение по вопросам размещения в стране воинских контингентов двух держав; Тегеран обязывался закрыть профашистские центры, действовавшие в стране. 29 января 1942 г. был подписан трехсторонний советско-англо-иранский союзный договор. Он предусматривал обязательство Ирана сотрудничать с державами, ведущими войну с гитлеровской Германией, Советский Союз и Англия в свою очередь подтверждали его «территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость», выражали готовность оказать ему экономическую помощь. Они заявляли о намерении вывести свои войска из Ирана «не позднее шести месяцев после прекращения всех военных действий между Союзными государствами и Германией и ее соучастниками... или непосредственно по заключении мира между ними». Советская сторона столкнулась с рядом нелояльных акций со стороны англичан, которые стремились расширить свое военное присутствие за пределы отведенной им зоны и добиться угодных им изменений в составе правительства Ирана и администрации провинций (включая и те, где были расположены советские войска). Англичане истребовали от Ирана на содержание своих войск впятеро большую сумму, чем советская сторона, однако в западных СМИ утверждалось, что причиной тяжелого продовольственного положения, сложившегося в Иране к весне 1943 г., стал вывоз зерна и скота в СССР. В этих условиях было принято специальное решение советского правительства о предоставлении Ирану 25 тыс. тонн пшеницы. К концу июня 1943 г. отгрузка и доставка продовольственной помощи в иранские порты была успешно завершена. В то же время Великобритания и США, первоначально обещавшие Ирану такое же количество пшеницы, поставили всего 17 тыс. тонн. Бескорыстная помощь СССР нашла должный отклик со стороны иранцев. На следующий день после того, как иранский премьер Сохейли объявил в меджлисе о предстоящей поставке зерна Ирану (12 апреля 1943 г.), все местные газеты поместили статьи, высоко оценивающие эту гуманитарную акцию. Временное пребывание советских войск на территории Ирана не сопровождалось какими-либо попытками вмешательства во внутреннюю жизнь страны. Пресекались всякие действия, которые могли дать малейший повод для обвинений в таком вмешательстве. Так, со стороны Отдела печати Наркомата иностранных дел критическую реакцию вызвало помещение в издававшейся советским посольством в Иране газете «Новости дня» статьи под заголовком «За власть Советов». Хотя речь в статье шла об исторических событиях в России, было дано указание впредь воздерживаться от подобных формулировок: «Найдется немало прохвостов в Иране, чтобы, уцепившись за этот заголовок, повсюду говорить, что газета советского посольства призывает иранское население к установлению сейчас советской власти в Иране». Строгое соблюдение принципов невмешательства во внутренние дела и корректности в отношении местного населения принесло свои плоды. Как отмечалось в информационных материалах Наркомата иностранных дел, «иранские газеты очень много пишут о достойном и вежливом поведении советских войск». В одном из отчетов приводилась характерная оценка, помещенная в тегеранской газете «Набарье имруз» 18 апреля 1943 г.: «Мы не думали, что русские смогут так быстро привлечь к себе симпатии всех иранцев. Народ, который несет на себе 9/10 войны и самые плодородные районы которого находятся еще в руках врага, предоставил нам помощь зерном. Но русские не кричат об этом, не развешивают ярких плакатов, не требуют запрещения наших газет, не называют иранцев ворами и спекулянтами». Деятельность советских дипломатов в Иране способствовала тому, что был в кратчайшие сроки открыт и в дальнейшем практически бесперебойно стал действовать «южный путь» поставок по ленд-лизу в СССР через порты Персидского залива. Первая автоколонна прошла по этому маршруту 22 февраля 1942 г. С открытием прямой железнодорожной магистрали через Иран значение «южного пути» резко возросло: если в июне 1941 г. августе 1942 г. 61 % всех предназначавшихся СССР грузов был доставлен через Арктику, а подавляющая часть остального количества — по дальневосточному маршруту, то в 1944-1945 гг. соотношение грузопотоков выглядело так: 35 % — через Арктику, 32 % — через Иран и 28 % — через Дальний Восток. Остальная доля пришлась на открытый с сер. 1944 г. черноморский маршрут.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны : Документы и материалы. Т. 1-3. М., 1946-1947.

Автор статьи: Филитов А. М.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015