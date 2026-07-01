СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ 1939

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ 1939 года - договор о ненападении между Германией и СССР, заключенный в ночь с 23 на 24 августа 1939 года и известный также как «пакт Молотова-Риббентропа».

После прихода к власти в Германии А. Гитлера советско-германские отношения были враждебными, СССР проводил политику «коллективной безопасности». Политика «умиротворения» и заключения Мюнхенского договора 1938 года подорвали доверие СССР к Великобритании и Франции в качестве партнеров, что сказалось на ходе англо-франко-советских переговоров 1939 года, не увенчавшихся успехом. В этих условиях с декабря 1938 года начались советско-германские контакты, направленные на улучшение двусторонних отношений. Инициативу сближения проявляла германская сторона. В условиях готовившегося Германией нападения на Польшу она была заинтересована в заключении пакта о ненападении с СССР. Министр иностранных дел Германии И. Риббентроп поддержал обсуждение возможности советско-германского сближения, которое вел заведующий восточно-европейской референтурой политико-экономического отдела МИД Германии К. Шнуре с советником советского посольства Г. Астаховым (затем исполнявшим обязанности полпреда). 26 мая посол Германии в СССР Ф. фон Шуленбург получил указание активизировать контакты с Наркомом иностранных дел СССР В. Молотовым . 22 июля было заявлено о возобновлении советско-германских экономических переговоров. 19 августа советским руководством было принято принципиальное решение принять Риббентропа в Москве в ближайшее время и заключить пакт. В ночь на 20 августа было подписано выгодное СССР торгово-кредитное соглашение. 23 августа Риббентроп прибыл в Москву и вел переговоры с И. Сталиным и В. Молотовым.

Стороны обязывались в течении десяти лет воздерживаться от нападения друг на друга, от участия во враждебных друг другу группировках (что означало невозможность дальнейшего существования Антикоминтерновского пакта) и от поддержки держав, которые могут начать войну против Германии и СССР (имелись в виду прежде всего Великобритания и Франция). Советско-германские разногласия могли решаться только путем взаимных консультаций, а не силой.

К договору прикладывался секретный протокол, предусматривающий раздел «сфер влияния» на Востоке Европы. Риббентроп предложил СССР распоряжаться судьбой Финляндии и Бессарабии. Прибалтику было решено поделить на сферы интересов: Эстонию, географически наиболее близкую к Ленинграду - Советскому Союзу, Литву - Германии. По поводу Латвии разгорелся спор. Риббентроп пытался получить в немецкую сферу влияния Либаву и Виндаву, но эти порты были нужны Советскому Союзу, и Сталин знал, что соглашение для Гитлера дороже, чем эти территории. В отношении Польского государства Риббентроп предлагал провести раздел сфер интересов по границе этнической Польши , «линии Керзона», отдав под контроль СССР Западные Белоруссию и Украину. Но Сталин считал возможным провести линию раздела по Висле, претендуя таким образом на участие в решении судьбы польского народа. В целом сфера интересов СССР была близка к границам Российской империи.

Советско-германский пакт о ненападении, известный как пакт Молотова-Риббентропа, был подписан в ночь на 24 августа 1939 года (официальной датой его подписания считается день начала переговоров 23 августа).

Этот договор положил начало периоду советско-германского сближения, облегчил Гитлеру задачу разгрома Польши, на которую Германия напала 1 сентября 1939 года (см. Германо-польская война 1939-1945 годов), спровоцировав начало Второй мировой войны в Европе. 28 сентября был заключен новый советско-германский договор «О дружбе и границах», который закреплял и корректировал условия пакта 23 августа. Пакт знаменовал резкий поворот во внешней политике СССР от поддержки « коллективной безопасности » к сотрудничеству с Германией. Раздел «сфер интересов» обеспечил территориальное расширение СССР в 1939-1940 годах. Пакт был разорван Германией 22 июня 1941 года, напавшей на СССР.

Источники:

1939. Предвоенный кризис в документах. М., 1992; Документы внешней политики СССР. Т.22. М.,1992