СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1940

Совéтско-гермáнские переговóры 1940 — переговоры председателя народных комиссаров и наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова с канцлером Германии А. Гитлером и министром иностранных дел Германии И. Риббентропом в Берлине 12–13 ноября. Германская сторона предложила план раздела Британской империи и послевоенного устройства мира, в котором для СССР выделялась сфера к югу от его границ (Иран, Индия, Запад Китая). СССР приглашался в Тройственный пакт, против чего В. М. Молотов не возражал, но в качестве условия дальнейшего сближения выдвинул более скромные притязания СССР — на установление контроля над Финляндией, Болгарией и проливами в Черное море, включая создание советских баз в Болгарии и Турции. А. Гитлер категорически возражал против возобновления военных действий в бассейне Балтики и не поддержал советские притязания в черноморском бассейне. В. М. Молотов настаивал на исключении германского военного присутствия в Финляндии. Германская сторона обвиняла советскую в нарушении некоторых условий советско-германских договоров 1939 (присоединение Сев. Буковины и др.). Обсудив с И. В. Сталиным германские предложения, 25 ноября Молотов сообщил германскому послу В. Шуленбургу, что советское правительство готово принять проект создания Пакта Четырех Держав при условии выполнения ряда условий: вывод немецких вой­ск из Финляндии, заключение пакта о взаимопомощи между СССР и Болгарией, создание советских баз в проливах, отказ Японии от ее концессионных прав на Сахалине. Тогда СССР готов определить, что «зона к югу от Батуми и Баку в общем направлении в сторону Персидского залива признается центром территориальных устремлений Советского Союза». Германское руководство не дало конкретного ответа на эти предложения. 18 декабря Гитлер подписал план нападения на СССР «Барбаросса» .

Ист .: Документы внешней политики СССР. Т. 23. Кн. 1. М., 1995.

Лит .: Шубин А. В. Мир на краю бездны. От глобальной депрессии к мировой вой­не. 1929–1941. М., 2004; Чубарьян А. О. Канун трагедии: Сталин и международный кризис: сентябрь 1939 — июнь 1941 гг. М., 2008. А. В. Шубин.