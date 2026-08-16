СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ДОГОВОРЫ 1939

Совéтско-гермáнские договóры 1939 — Пакт о ненападении 23 августа, Договор о дружбе и границе 28 сентября и секретные протоколы к ним. Подписаны в присутствии И. В. Сталина наркомом иностранных дел СССР В. М. Молотовым и министром иностранных дел Германии И. Риббентропом . Пакт заключался на 10 лет, обязывал стороны «воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга, как отдельно, так и совместно с другими державами», не поддерживать державы, находящиеся в состоянии военных действий с одной из сторон, не состоять в группировках, направленных против одной из сторон (что исключало дальнейшее существование Антикоминтерновского пакта ). Пакт имел секретные приложения, по которым СССР и Германия делили Европу на «сферы интересов», граница которых проходила через Польшу по рекам Нарев, Висла и Сан, а также относила к сфере СССР Финляндию, Латвию, Эстонию и Бессарабию. После начала Второй мировой вой­ны 1939 – 1945 и поражения польской армии 17 сентября Рабоче-крестьянская Красная армия приступила к воссоединению Белоруссии и Украины 1939 . 28 сентября Германия и СССР заключили договор о дружбе и границе, по которому Германия получала все территории, населенные преимущественно поляками. Взамен в секретном протоколе Германия признала права СССР на Литву. Договоры 1939 создали предпосылки для усиления позиций СССР в Прибалтике, Советско-финляндской вой­ны 1939 – 1940 , а после разгрома Франции в 1940 — для присоединения Прибалтики к СССР и присоединения Бессарабии и Северной Буковины к СССР .

Ист .: Документы внешней политики СССР. Т. 22. Кн. 1. М., 1992.

Лит. : Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии 1938–1939. М., 1991; Шубин А. В. Мир на пути к вой­не (1933–1940). М., 2017. А. В. Шубин.