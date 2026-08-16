СОВЕТСКО-АНГЛИЙСКИЙ ДОГОВОР 1942

Договор о послевоенной организации мира и о военной взаимопомощи в Европе против Гитлера.

В послании У. Черчиллю 8 ноября 1941 г. И. В. Сталин подчеркнул настоятельную необходимость договоренности о послевоенной организации мира и заключения между СССР и Великобританией договора о военной взаимопомощи в Европе против Гитлера. Британское правительство согласилось направить в Москву в конце года министра иностранных дел А. Идена, но рекомендовало ему избегать детального обсуждения темы о послевоенном мирном урегулировании. В Лондоне предпочитали сохранять свободу рук и, кроме того, считались с настоянием правительства США не принимать без консультаций с ним никаких секретных обязательств о послевоенном устройстве. Переговоры Идена со Сталиным и Молотовым проходили в Кремле 16-18 и 20 декабря 1941 г. (в перерыве, 19 декабря, Идену была организована поездка на фронт в освобожденный от немцев город Клин). Каждая из сторон подготовила свои документы. Сталин на первой же встрече представил проекты двух договоров — о военном союзе между СССР и Великобританией и о совместных действиях в разрешении послевоенных проблем в Европе. Ознакомившись с проектами договоров, Иден не высказал принципиальных возражений. Однако по-иному он встретил приложенный Сталиным ко второму договору секретный протокол. В протоколе намечалась общая схема реорганизации европейских границ после войны. Предусматривалась, помимо всего прочего, необходимость признания границ СССР с Финляндией и границ Прибалтийских республик, Бессарабии и Северной Буковины в том виде, как они существовали до 22 июня 1941 г. Т. е. речь шла о признании территориальных изменений, которые СССР осуществил в свою пользу в 1939-1940 гг. Британский министр отказался дать ответ на этот счет. В ходе первой и последующих бесед он мотивировал свою позицию обязательством Англии предварительно проконсультироваться с Вашингтоном и с доминионами. Британский кабинет и лично У. Черчилль, хотя и с оговорками, подтвердили Идену установку на неприемлемость признания границ СССР 1941 г. Тексты двух договоров, обсуждавшихся с Иденом (о союзе и взаимной помощи, о совместных действиях по обеспечению мира), были согласованы на московских переговорах, но поскольку вопрос о секретном протоколе остался открытым, их подписание не состоялось. Советские руководители считали тогда (как раз успешно развивалось контрнаступление советских войск под Москвой), что без урегулирования вопроса о западных границах СССР союза с Англией быть не может. Но переговоры с ней не были приостановлены, продолжаясь по дипломатическим каналам и путем прямого обмена письмами между Сталиным и Черчиллем. 22 апреля 1942 г. Сталин, сообщив Черчиллю о получении в Москве новых британских проектов договоров, поставил его в известность о решении отправить в Лондон B. M. Молотова для обсуждения в личных беседах всех спорных проблем, включая границы и Второй фронт (последнему вопросу придавалось особое значение). 19 мая Молотов вылетел в Англию, 21 мая произошла его первая встреча с Черчиллем и Иденом. И перед отъездом из Москвы и в начале своих бесед в Лондоне нарком иностранных дел СССР ориентировался на одновременное подписание обоих договоров и протокола. При этом он подчеркивал важность «минимальных условий» Подписание договора между СССР и Великобританией о союзе в войне против Германии и ее сообщников в Европе. Сидят (справа налево) — премьер-министр Великобритании У. Черчилль, министр иностранных дел Великобритании А. Иден, нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов, посол СССР в Великобритании И. М. Майский. Май 1942 г. гарантирования границ на северо-западе и юго-западе СССР. Переговоры вновь зашли в тупик. Но 24 мая Сталин дал жесткую директиву Молотову — принять за основу новый, врученный накануне Иденом проект. В проекте объединялись оба договора, а вопрос о безопасности западных границ СССР вообще был снят. «Этот вопрос, — телеграфировал Сталин Молотову, — будем решать силой, желательно скорее подписать договор с Англией и после этого вылететь в Америку». Сталин, таким образом, изменил тактику, приняв, очевидно во внимание провал под Харьковом и исключительно тяжелое положение советских войск в Севастополе и на других участках Южного фронта. Не менее важной причиной изменения тактики было стремление заручиться согласием Ф. Рузвельта на открытие Второго фронта в 1942 г. Было известно, что американский президент считает Второй фронт важнее договоров, особенно если они содержат упоминание о границах. 26 мая 1942 г. Молотов и Иден подписали в Лондоне Договор между СССР и Великобританией о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее союзников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. В договоре формулировались взаимные обязательства сторон на период войны и после ее окончания. Оба государства обязались оказывать друг другу военную и другую помощь в войне против Германии (ст. 1); не вступать, кроме как по взаимному согласию, ни в какие переговоры с гитлеровским правительством; не заключать никаких союзов и не принимать участия ни в каких коалициях, направленных против другой стороны (ст. 7); оказывать друг другу после войны всякую экономическую помощь (ст. 6). Действие второй части договора (ст. 3-8), касавшейся послевоенного периода, определялось сроком в 20 лет.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны : Документы и материалы. Т. 1, М., 1946;

Советско-английские отношенияво время Великой Отечественной войны 1941 - 1945. В 2 Т. М., 1983.

Автор статьи: Поздеева Л. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015