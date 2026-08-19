СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Система власти, действующая от имени Советов и через них.

Возникла в ходе Октябрьского переворота 1917 года на II съезде рабочих и солдатских депутатов , который 26 октября 1917 года передал власть избранному на съезде Всероссийскому центральному исполнительному комитету (ВЦИК) Советов рабочих и солдатских депутатов, сформированному большевиками правительству – Совету народных комиссаров (СНК), а на местах – Советам . 10 декабря 1917 года во ВЦИК вошли представители II съезда крестьянских депутатов, а также фронта и других профсоюзов, и Советская власть стала формироваться от имени рабочих, крестьян и солдат. В СНК вошли представители партии левых эсеров, которые оставались там до 18 марта 1918.

Совнарком и ВЦИК первоначально передал на места широкие полномочия, сосредоточившись на внешней политике, координации вооруженной борьбы и разработке основных преобразований, составивших содержание Октябрьской революции.

В ходе борьбы за установление Советской власти ее сторонники – большевики, левые эсеры, анархисты, максималисты и др. – создавали Военно-революционные кометы, которые после подавления сопротивления противников Советской власти как правило передавали власть Советам, при условии, что их большинство поддерживало Советскую власть. В ходе «триумфального шествия Советской власти» через 10 дней после Октябрьского переворота Советская власть установилась в Петрограде, Москве и 22 губернских центрах из 74 – прежде всего в Центральной России и на Урале, а также в Минске, Витебске, Ревеле, Ростове-на-Дону, Ташкенте, Красноярске. В Смоленске, Воронеже, Саратове, Пензе, Казани, Ташкенте, Иркутске при установлении Советской власти произошли вооруженные столкновения. К концу года Советы победили еще в 25 губернских центрах, после чего вне контроля Совнаркома оставались Тамбов, Петрозаводск, Архангельск, Вологда, большая часть Украины, Средней Азии и Сибири. 25 января советская власть установилась в Астрахани, 31 января в Тамбове (с помощью московских красногвардейцев), 17 февраля в Архангельске. Также были подавлены выступления во главе с А. Калединым, А. Дутовым и др. К весне 1918 года сторонники Советской власти выиграли вооруженную борьбу, взяв под контроль все крупные города и почти всю территорию России.

Угрозу Советской власти представляло Учредительное собрание 1918 года, которое претендовало на власть, но было разогнано 6 января 1918 года.

После разгона Учредительного собрания право определить государственное устройство страны взял на себя III съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, открывшийся 10 января 1918 года и 13 января объединившийся с III Всероссийским съездом Советов крестьянских депутатов в общий съезд. Были определены основные положения конституции РСФСР 1918 года, которая была принята 10 июня V съездом рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов.

С мая 1918 года и особенно в ходе Гражданской войны на территории бывшей Российской империи 1918-1922 годов произошла концентрация власти в руках центральных органов Советской власти, подчиненных Совнаркому и наркоматам, а также партийных структур РКП(б). Роль Советов значительно снизилась, в июне-июле 1918 г. они подверглись чистке от эсеров, меньшевиков и левых эсеров. В тех случаях, когда на выборах в Советы побеждала оппозиция, они разгонялись. После завершения Гражданской войны и политики «военного коммунизма» роль Советов в системе Советской власти так и не восстановилась, и они стали играть вспомогательную роль в бюрократической системе СССР. Однако власть центральных государственных и партийных органов и их подразделений на местах по прежнему считалась советской. В соответствии с конституцией СССР 1924 года высшим органом СССР считался Съезд советов СССР, который избирал Центральный исполнительный комитет во главе с четырьмя председателями (от РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР). Выборы в центральные органы власти были неравными (жителям городов предоставлялось преимущество), непрямыми (депутаты избирались городскими Советами и губернскими съездами Советов). ЦИК формировал Совет народных комиссаров СССР. Конституция не упоминала, что все решения ЦИК и Съезда предварительно принимаются структурами коммунистической партии и затем формально утверждаются советскими органами. В 1936 году была принята новая конституция, унаследовавшая многие черты конституции 1924 года, но ликвидировавшая систему многоступенчатых выборов (теперь Советы всех уровней, включая Верховный Совет выбирались с помощью прямых выборов, но на безальтернативной основе) и расширившая формальные демократические положения, призванные продемонстрировать прежде всего зарубежной общественности, что в СССР существуют широкие гражданские свободы и народовластие. В реальности Советы депутатов трудящихся, как они теперь назывались, выполняли директивы партийных органов ВКП(б).

В условиях Советской власти сформировалось советское общество – специфическая форма индустриального общества, основанная на высокой степени централизации управления социально-экономическими процессами.

Роль Советов в политической системе значительно возросла в период Перестройки , когда проводились выборы на альтернативной основе на Съезды народных депутатов и в местные Советы народных депутатов. Советская власть в ряде республик сохранились и после распада СССР . В России система Советской власти была ликвидирована в ходе разгона Съезда народных депутатов РСФСР и Советов народных депутатов, а также принятием конституции 1993 года.