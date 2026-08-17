СОРОКИН, ИВАН ЛУКИЧ

Сорóкин, Иван Лукич (04[16].12.1884, станица Петропавловская, Лабинский отдел, Кубанская обл. — 01.11.1918, Ставрополь) — советский военачальник. Окончил Екатеринодарскую военно-фельдшерскую школу. Участник Первой мировой вой­ны 1914–1918 . Георгиевский кавалер. С 1917 — подъесаул. С февраля 1918 — помощник командующего Юго-Восточной Красной армией. Один из руководителей борьбы с 1-м Кубанским походом , руководил Екатеринодара обороной 1918 . В июне 1918 — помощник командующего вой­сками Кубанской Советской Республики А. И. Автономова и затем К. И. Калнина. В ходе 2-го Кубанского похода вой­ска С. отбивались от белых относительно успешно. С конца июля С. — командующий вой­сками Северокавказской Советской Республики (СКСР). 23 сентября перешел в контрнаступление, отбил у белых Армавир. В октябре — командующий 11-й армией. Приказал расстрелять за неподчинение командира Таманской армии И. И. Матвеева. Начал наступление, в результате которого 28 октября красные взяли Ставрополь. Вступил в конфликт с политическим руководством СКСР. 21 октября в Пятигорске приказал арестовать председателя республиканского ЦИК А. И. Рубина, секретаря крайкома РКП(б) М. И. Крайнего, председателя фронтовой ЧК Б. Г. Рогожанского, уполномоченного ЦИК по продовольствию С. А. Дунаевского. Они были убиты по дороге в тюрьму. 22 октября С. объявил о раскрытии шпионского заговора во главе с ними. 27 октября был созван II Чрезвычайный съезд Советов Северного Кавказа, который сместил С. с поста главнокомандующего и объявил его вне закона. Командующим был назначен И. Ф. Федько. 30 октября С. был арестован. В заключении убит одним из командиров Таманской армии. «В ответ» на «мятеж» С. был осуществлен акт красного террора: казнь 104 заключенных, в том числе 26 генералов, включая Н. В. Рузского .

Ист .: Борьба трудящихся масс за установление и упрочение Советской власти на Ставрополье (1917–1921 гг.). Сборник документов и материалов. Ставрополь, 1957.

Лит .: Карпов Н. Д. Мятеж главкома Сорокина: правда и вымыслы. М., 2006; Шубин А. В. 1918 год. Революция, кровью омытая. М., 2018. А. В. Шубин .