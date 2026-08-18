СОРБОННА

Сорбóнна ( фр. Sorbonne) — учебная коллегия (колледж), основанная в Париже в 1253–1257 уроженцем деревни Сорбон в Сев. Шампани Робером де Сорбоном, духовником короля Людовика IX Святого . С. предназначалась для студентов, которые изучали в Парижском университете теологию и не являлись при этом членами монашеских орденов (для них имелись свои учебные коллегии). Малоимущим студентам С. определялось содержание («бурса»). За счет средств Р. де Сорбона, короля и других благотворителей коллегия быстро разрослась, приобрела здания в центре университетского квартала. В XIV–XV вв. многие прелаты и вельможи основывали подобные коллегии в Париже, но С. выделялась богатством библиотеки, престижем преподавателей, размером помещений. С XVI в. в главном зале С. проводились заседания факультета теологии Парижского университета, поэтому вследствие метонимического переноса С. стали называть весь факультет богословия, самый влиятельный в Зап. Европе.

Номинальным главой С. считался провизор, на эту почетную должность назначали важных сановников и прелатов. В 1622 провизором С. стал кардинал Ришелье , ранее защитивший в ее стенах диссертацию. На его средства комплекс зданий С. был перестроен и расширен. Пышная барочная капелла С. стала впоследствии усыпальницей кардинала.

После Французской революции XVIII в. коллегия С. была упразднена, как и весь Парижский университет (1790). В результате реформы образования Наполеона I в здании С. разместили некоторые подразделения Французского университета (гуманитарный ( фр. lettres), научный ( фр. sciences) и теологический факультеты). В 1868 в здании С. была открыта Практическая школа высших исследований ( фр . Еcole pratique des hautes études). В этот период название «С.» распространяется на все факультеты, расположенные в Париже. В 1896 Парижский университет был формально восстановлен как юридическое лицо. К этому времени здание С. было полностью реконструировано, от эпохи Ришелье осталась только капелла. С. стала местом пребывания ректора (президента) и важнейших факультетов. Однако с течением времени часть факультетов, новые институты и лаборатории перемещались в другие кампусы. В здании С. оставался в основном гуманитарный факультет, самый многочисленный.

В мае 1968 центральное здание С. было захвачено протестующими студентами и стало эпицентром так называемой Студенческой революции. В ходе реформы 1970 Парижский университет был разделен на 13 независимых друг от друга университетов с сохранением лишь некоторых общих служб (канцелярия, единая библиотека). Именование «С.» осталось в названии лишь двух из них: Париж I Пантеон-Сорбонна и Париж IV Сорбонна. В 2017 оба университета были объединены в Университет Сор­бонны.

В настоящее время в здании С. помимо университета расположены межуниверситетская библиотека С., Национальная школа хартий, Практическая школа высших исследований, ректорат Парижской академии, в чьем ведении находятся все учебные заведения Парижского округа, а также канцелярия парижских университетов.

Лит .: Glorieux P. Aux origines de la Sorbonne: Robert de Sorbon, l’homme, le сollège, les documents. Paris, 1966; La Sorbonne au service des humanités. 750 ans de création et de transmission du savoir (1257–2007) / Sous la dir. de J.-R. Pitte. Paris, 2007. П. Ю. Уваров.