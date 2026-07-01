СОЛЖЕНИЦЫН АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ

Русский писатель и публицист, диссидент, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970).

Семья. Образование

Отец Солженицына - Исаакий Семенович - был родом из зажиточных крестьян Ставрополья. Получил высшее образование, как офицер воевал на фронтах Первой мировой . Мать писателя - Таисия Щербак – была дочерью кубанского землевладельца.

Александр Исаевич был дважды женат. Первая жена – Наталья Алексеевна Решетовская (в браке с 1940 по 1972 год), вторая супруга – Наталия Дмитриевна Светлова (в браке с 1973 по 2008 год). У Солженицына был приемный сын Дмитрий Тюрин, ребенок Н.А. Решетовской. Дети от второго брака: Ермолай, Игнат и Степан. Писатель имеет восемь внуков.

В 1924 году Солженицын вместе с матерью переехал в Ростов-на-Дону. Здесь в 1941 году юноша окончил физико-математический факультет университета. Также с 1939 года он заочно учился в Московском институте философии, литературы и искусства (МИФЛИ).

В МИФЛИ 22 июня 1941 года Солженицын сдавал экзамены.

На фронте. Арест и заключение

В октябре будущий писатель был мобилизован и отправлен в Костромское артиллерийское училище. В 1942 году он на фронте в качестве командира батареи звуковой разведки, с которой прошел всю войну до самой Германии. Дослужился до капитана, был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды.

Однако в феврале 1945 года Солженицын был арестован за переписку с другом Николаем Виткевичем, в которой нелицеприятно отзывался о Ленине и Сталине . Получил восемь лет лагерей. Сначала Солженицын отбывал наказание в подмосковном Новом Иерусалиме, после чего был переведен в «шарашку» в Марфино (ее он опишет в романе «В круге первом»). С 1949 года находился в Экибастузском лагере в Казахстане, который затем будет опписан в повести «Один день Ивана Денисовича». Здесь в 1952 году у заключенного была обнаружена раковая опухоль, которая была удалена.

Именно годы лагерного заключения привели Солженицына к разочарованию в коммунизме и повороту в сторону национально-консервативного направления.

Освобождение. Начало литературного творчества

В марте 1953 года Александр Исаевич был освобожден, но тут же отправился в ссылку в Казахстан, где работал учителем математики в районном центре Кок-Терек. В 1954 году вновь проходил лечение от рака в Ташкенте. Болезнь и исцеление от нее легли в основу повести «Раковый корпус».

В феврале 1956 года Солженицын получил свободу от ссылки, а через год был полностью реабилитирован. В 1956 году работал учителем в Рязанской области, в 1957-м перебрался в Рязань. Здесь он трудился над начатым еще в лагере романом «В круге первом». В 1959 году создал повесть «Один день Ивана Денисовича», ставшую первым опубликованным произведением о жизни в советских лагерях и принесшую автору мировую известность.

Редактору «Нового мира» А.Т. Твардовскому , узнавшему о повести в 1961 году, удалось получить у Н.С. Хрущева разрешение на ее публикацию. В этом же журнале в 1963 году был напечатан рассказ Солженицына «Матренин двор», написанный им в 1959 году.

Диссидентство

Однако успех «Одного дня…» и «Матренина двора» больше не повторялся. Период хрущевской «оттепели» закончился, и произведения Солженицына «В круге первом» и «Раковый корпус» опубликованы не были. Писателя стали критиковать за одностронность и окончательно перестали печатать в СССР.

В 1965 году полный текст «В круге первом» и пьеса «Пир победителей» были изъяты при обыске КГБ у знакомого Солженицына. 16 мая 1967 года он выступил с письмом IV Всесоюзному съезду Союза писателей, в котором обсуждал угнетение, которому подвергалась художественная литература со стороны жесткой советской цензуры.

В 1968 году «В круге первом» и «Раковый корпус» были напечатаны на Западе. Тем временем Солженицын работал над своим главным трудом – «Архипелаг ГУЛАГ», который начал еще в 1958 году. Кроме того, он трудился над первыми редакциями романов о времени перед Октябрьской революцией, которые затем составили эпопею «Красное колесо».

В ноябре 1969 года Александр Исаевич был исключен из Союза писателей за «антисоветскую шумиху вокруг своего имени». Писатель выразил свой протест в письме к Секретариату Союза писателей.

В октябре 1970 года Солженицын стал лауреатом Нобелевской премии, что привело к потокам возмущения в советской печати. В итоге писатель не поехал на вручение премии в Швецию, однако составил свою нобелевскую лекцию под названием «Жить не по лжи», в которой назвал главной задачей литературы разоблачение лжи на всем уровнях жизни, победу над ней.

В 1971 году увидел свет первый роман из цикла «Красное колесо» - «Август Четырнадцатого». В августе 1973 года при обыске сотрудниками КГБ была найдена рукопись «Архипелага ГУЛАГ». После этих событий Солженицын согласился напечатать книгу за рубежом, первый ее том вышел в Париже в декабре 73-го. «Архипелаг», рассказывавший историю советских репрессий, был переведен на все основные европейские языки. В СССР подобные события вызвали настоящую кампанию против Солженицына, которого именовали «злобным лжецом», «литературным власовцем» и «отщепенцем». Однако, несмотря ни на что, экземпляры «Архипелага» появлялись и в Советском Союзе.

В изгнании

13 февраля 1974 года Александр Исаевич был арестован и насильно выслан из страны. Пробыв некоторое время в ФРГ, он переехал в Цюрих. Здесь он выпустил сборник «Из-под Глыб», где критиковал Советы. В 1975 году свет увидели литературные мемуары писателя «Бодался теленок с дубом».

В 1976 году Солженицын поселился в американском Вермонте, недалеко от города Кавендиш. Работал в архивах университетов США, собирая материал, необходимый для «Красного колеса». В 1978 году Александр Исаевич выступил со знаменитой речью в Гарвардском университете, в которой критиковал как Советы, так и Запад, США, в частности.

В 1982 году вышла его статья «Наши плюралисты», где Солженицын выражал свои консервативные взгляды, воспринятые на родине и в США как реакционные. В течение 1980-х годов писатель продолжал трудиться над «Красным колесом».

Возвращение на родину

Со времен перестройки связи Солженицына с Россией начали налаживаться. В 1988 году ему было возвращено советское гражданство, а в «Новом мире» были опубликованы отдельные главы «Архипелага ГУЛАГ». Затем роман был напечатан полностью. В 1990 году Солженицын получил за свой главный труд Государственную премию РСФСР.

Вернулся писатель домой в 1994 году. Новые власти во главе с Б.Н. Ельциным поначалу приветствовали его возвращение. Президент подарил Солженицыну дачу в Троице-Лыкове. В 1997 году он стал действительным членом РАН, а через год на свет появилась литературная премия его имени. Однако тогда же Александр Исаевич отказался от ордена Св. Андрея Первозванного, так как не мог принять его от властей, обвинявшихся им в царивших в России бедах. Солженицын критиковал многое, например, приватизацию, коррупцию, войну в Чечне.

Последние годы жизни писатель проводил на своей даче и в Москве. Много болел, в 2002 году пережил гипертонический криз. Вместе с женой, возглавившей Фонд Александра Солженицына, трудился над изданием своего полного собрания сочинений. В 2007 году ему была вручена Государственная премия, с чем Александра Исаевича лично поздравил В.В. Путин .

3 августа 2008 года Солженицын скончался. 5 августа в стенах РАН прошла панихида, на которой присутствовали известные государственные и культурные деятели, ученые. 6 августа прах писателя был захоронен на некрополе Донского монастыря.