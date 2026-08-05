СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Российский историк и филолог, историк права, славист, археолог, исследователь сербской геральдики.

Происхождение и образование.

Из дворян. Отец председатель мирового суда в Калише, мать дочь фольклориста, собирателя русских былин П.Рыбникова. В 1908 г. окончил 6-ю классическую гимназию в Варшаве, поступил на Юридический факультет Варшавского университета, затем учился на историко-филологическом факультете.

Университетская карьера в России.

По окончании университета в 1914 г. в должности ассистента юридического факультета специализировался по истории русского и славянского права. В 1915 г. вместе с Варшавским университетом был эвакуирован в Ростов-на-Дону, где сдал магистерский экзамен, в 1918 г. стал приват-доцентом истории права. В 1918-19 гг. читал курс сравнительного славянского права в университете и курс русской истории в Донском археологическом институте.

Жизнь и научная деятельность в эмиграции.

Затем Соловьев жил в Константинополе, Софии, Гейдельберге, а в 1920 г. прибыл в Королевство СХС, где был принят на Юридический факультет в Белграде в качестве внештатного профессора по предмету право южных славян. С 1929 г. стал экстраординарным, а с 1930 г. ординарным профессором (после получения гражданства Королевства Югославии). В 1921-35 гг. преподавал русский язык и русскую литературу в старших классах 1-й русско-сербской гимназии, в 1928 г. прочитал несколько лекций в Русском народном университете.

С 1925 г. Соловьев начал заниматься историей средневековой Сербии, результатом его изысканий стала докторская диссертация, защищенная в 1928 г. Диссертации была положена в основу двух фундаментальных публикаций: «Законодательство Стефана Душана, царя сербского и греческого» и «Законник Душана 1349 и 1354 годов».

В 1927-36 гг. член Русского археологического общества, с 1928 г. член Русского научного института в Белграде.

После Второй мировой войны, в 1947 г., Соловьев стал деканом Юридического факультета в Сараево, однако после разрыва советско-югославских отношений в 1948 г. был арестован. После освобождения в 1951 г. покинул Югославию и переехал в Женеву, работал в должности приват-доцента философского факультета, затем экстраординарным профессором по кафедре славянских языков и славянской литературы Женевского университета. Одновременно читал курс по истории Византии, с успехом занимался геральдикой, русской историей и литературой. Не была забыта и Сербия, которой он посвятил книгу «История сербского герба». В сентябре 1955 г. участвовал в работе 10-го международного конгресса историков в Риме. В 1960 г. вышел в отставку по выслуге лет. В 1961 г. был избран профессором honoris causa Женевского университета.

Автор многочисленных работ, статей по истории русского и славянского права, истории Византии, истории русского средневековья и особенно русской средневековой литературы, а также истории русской музыки. Часть научного наследия ученого была опубликована посмертно на страницах «Нового журнала» (1971-74 гг.).