СОЛОМОН

Соломóн ( древнееврейск. Шломо) — царь Израиля (960-е — ок. 930 до н. э.). В древнееврейской традиции принято округлять время правления С. до 40 лет. Сын и преемник Давида из южноизраильского племени Йехуда, который на исходе своего царствования назначил С. своим наследником и соправителем. Унаследовал от Давида верховную власть над большинством политий от Синая до Евфрата (кроме части Филистии, перешедшей под контроль Египта Древнего ). Придя к власти, С. отказался от внешней экспансии, поддерживал союз с Египтом, царь которого передал ему филистимский г. Гезер и прислал египетскую царевну в жены, и Тиро-Финикийским царством. К концу царствования С. утратил контроль над Дамасским царством и более северными районами. Провел административную реформу, утвердил 12 территориальных наместничеств вместо племенных округов, установил новые подати и повинности, усилил аппарат управления, увеличил царское вой­ско, прежде всего за счет наращивания колесничных сил. При С. укреплялись города и осуществлялся царский суд, введен культ ряда иноземных богов. Построил с помощью Хирама I , царя Тиро-Финикийского царства, храм верховного израильского бога Яхве в Иерусалиме (так называемый Первый храм); за эту помощь С. уступил Хираму незначительную территорию в Галилее. С. развернул вместе с Хирамом царскую внешнюю торговлю по Средиземному морю вплоть до Таршиша (Тартесса; Южн. Испания), а используя прибрежный центр Эцион-Гебер в Эдоме — и по Красному морю вплоть до Сабы (Южн. Аравия) и Офира (район современной Эритреи). Тяжесть податей вызвала недовольство населения, особенно северных израильских племен, представитель которых, Иеровоам, поднял восстание, был разбит и укрылся в Египте. После смерти С. произошел раскол Израильского царства (в результате неприятия политики С. и возвращения Иеровоама). Тем не менее в древнееврейском историческом фольклоре С. предстал мудрым судьей, знатоком потустороннего мира, ему приписывалось авторство множества притч и других текстов, в том числе Песни Песней.

Лит. : Miller J. M., Hayes J. H. A History of Ancient Israel and Judah. 2nd ed. London, 2006; Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. 2-е изд. СПб., 2007. А. А. Немировский.