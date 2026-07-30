СОЛОХА

«Царский» курган скифского времени, расположенный на Левобережье Нижнего Днепра вблизи села Великая Знаменка, неподалеку от города Никополя. Название «Солоха» издавна за ним закрепилось благодаря местным жителям и вошло в научный оборот. Курган входил в состав крупного могильника, насчитывавшего около сотни насыпей меньшего размера.

Исследования кургана были проведены в 1912-1913 годах старшим членом Императорской Археологической комиссии, профессором Петербургского университета Н.И. Веселовским. Результатом раскопок стало обнаружение двух царских захоронений (основного первичного и впускного) в одном кургане. Коллекция находок из Солохи хранится в Государственном Эрмитаже. Некоторые из них были утрачены.

Центральная гробница датируется в интервале между 420/410-400 гг. до н.э., а впускное захоронение 400-375 гг. до н.э. Таким образом, это самый ранний из известных курганов «царского» типа в Причерноморской степи. После завершения строительства Солохи на протяжении около 30-40 лет такие же монументальные курганы не возводились (наиболее хронологически близкий Бердянский курган, возведенный в 70-е годы IV в. до н.э., уступает Солохе по размерам).

Высота кургана конической формы достигала 18-19 м, однако его вершина в новейшее время была срезана. Диаметр ‒ около 65 м.

Погребальные сооружения и обряд

В 1912 году Н.И. Веселовским была вскрыта первичная центральная могила. Еще в процессе снятия насыпи кургана стало ясно, что, судя по всему, она ограблена еще в древности. Сохранилось лишь небольшое количество датирующего инвентаря и конские захоронения. Первое захоронение состояло из ограбленной погребальной северной камеры и южной кладовой камеры, которая осталась нетронутой. Скелеты были разрушены. Недалеко от этого погребения находилось захоронение двух коней в прямоугольной могиле, перекрытой деревянными жердями с перемычкой из сырцового кирпича.

Наиболее известным и богатым является впускное захоронение, исследованное в 1913 году. Как показали раскопки, через некоторое время после возведения пятнадцатиметрового кургана над могилой, открытой в 1912 году, часть курганной насыпи сбоку была снесена до основания и вырыта новая, менее грандиозная могила. После совершения в ней погребения курган был досыпан уже над обеими могилами и еще более увеличен в размерах. По конструкции погребального сооружения и составу погребального инвентаря это захоронение значительно отличалось от центрального. Оно имело вид катакомбы с длинным дромосом (более 10 м). Внутри было три ниши ‒ две предназначались под кладовые, а в самой крупной находилось погребение «царя» с дополнительным тайником в стене, куда поместили особенно ценные вещи. Вместе с «царём» были похоронены двое слуг. Еще один скелет подростка, вероятно, «виночерпия», лежал недалеко от ниши с винными амфорами. Также, как и при центральной могиле, в отдалении находилось захоронение пяти коней вместе с конюхом. Всё это погребение осталось нетронутым грабителями и дало много интересных находок.

Находки

В первом захоронении, несмотря на его ограбление, были найдены четыре греческие амфоры, золотая игла, золотые обивки от деревянной чаши, золотые нашивные бляшки от парадного костюма, бронзовый котел с деревянным ковшом, бронзовый черпак с головой лебедя на ручке, бронзовая фиала, бронзовый предмет типа жаровни на колесах, остатки деревянного «табурета», следы колчана и бронзовые стрелы и другие находки, а также остатки напутственной пищи ‒ кости быка и барана.

Наибольшее значение имеет находка серебряного килика с позолотой, датирующегося концом V в до н.э. По внешнему краю сосуда было выгравировано имя Лик (ΛYKO). На дне килика на золотой пластине изображено колесо, что является уникальным мотивом для украшения посуды. Ближайшими аналогиями могут быть изображения солярного колеса на монетах более раннего времени.

Из конского захоронения происходят находки предметов снаряжения ‒ железные удила и бронзовые псалии, медные пряжки и кольца от седла, бронзовые украшения в виде лапы хищника, на спинах лошадей были заметны следы от белой блестящей ткани. На уздечке были закреплены золотые пластины в виде птичьих перьев с завитком в виде птичьей головы, пластины являлись обивкой резных деревянных фигур. Вдоль черепа у каждого коня лежал золотой налобник в форме рыбы, также найдены золотые нащечники в виде крыльев.

Значительно большее число находок даёт впускное погребение. Это золотые украшения (браслеты; шейная гривна с украшенными эмалью львиными головками на концах; ожерелье из рубчатых цилиндриков с миндалевидными подвесками на концах; множество нашивных бляшек с изображениями сцен терзания животных, пьющих из рога скифов, треугольников с зернью и др.); предметы вооружения (два меча, один из которых в ножнах, покрытых золотой обкладкой с изображениями в зверином стиле; шестоперая булава; бронзовые наконечники стрел, железный чешуйчатый панцирь, боевой пояс, бронзовый шлем греческого типа); ножи с костяной рукоятью; посуда (греческие амфоры; чернолаковый килик; шесть серебряных сосудов, три из них украшены рельефными сценами; золотые обивки деревянного сосуда), в конском захоронении были найдены соответствующие предметы снаряжения.

Наиболее известная находка, «визитная карточка всего кургана» ‒ массивный золотой гребень, лежавший возле шлема. Он был изготовлен в 430-е гг. до н.э., или, возможно, еще позже. Верхняя часть гребня была украшена сценой сражения скифов и рядом из пяти фигурок лежащих львов. Скульптурная группа сражающихся состояла из трёх человек ‒ центральный персонаж на вздыбленном коне нападает на спешившегося воина, стоящего, напротив. Важным археологическим соответствием является то, что набор вооружения у всадника, изображенного на гребне, практически полностью совпадает с воинским снаряжением погребенного.

В небольшой тайник в стене были помещены, вероятно, наиболее ценные вещи погребенного ‒ золотая фиала и горит, в котором было 180 бризовых наконечников стрел. Золотая фиала, похоже, неоднократно переходила из рук в руки. Об этом свидетельствуют две разновременные надписи, почти полностью стертые еще в древности. Накладка горита была серебряной, украшенной рельефными фризами с позолотой. На верхнем фризе изображена сцена терзания оленя львом и грифоном, на центральном ‒ сцена сражения скифов.

В кладовой нише стояли три бронзовых котла с напутственной пищей (лошадиные и бараньи кости); медный ковш; железный стержень для вынимания мяса; большой бронзовый таз; серебряный ободок от питьевого рога; медное ситечко с рукояткой.

Проблема идентификации захоронений

Социальный статус погребенных в двух могилах Солохи был близким, но не идентичным. При этом впускное захоронение было, возможно, более значительным ‒ погребенного сопровождали большее количество лошадей и много слуг. Важно отметить, что для него не был сооружен отдельный курган, а по каким-то причинам этот знатный человек был подхоронен в уже имеющуюся насыпь. Досыпка насыпи была к тому же довольно значительной ‒ на 4-5 м в высоту.

По общей исторической периодизации захоронения в кургане Солоха соответствуют времени правления скифских царей Орика и Октамасада ‒ сыновей Ариапифа. А.Ю. Алексеев соотносит погребения кургана Солоха с их могилами. Если Октамасад был царем, то относительно Орика, сведения о его царствовании и вообще какой-либо деятельности неизвестны. Поэтому более древняя и менее значительная могила могла принадлежать скорее ему. Существуют и иные точки зрения. Т.М. Кузнецова соглашается с тем, что в первичной центральной гробнице мог быть захоронен Октамасад, однако, по ее мнению, могила Орика и его матери находилась в Бердянском кургане. В свою очередь, Ю.В. Болтрик, наоборот, отождествляет первичную гробницу Солохи с могилой Орика.

Начиная с Н.И. Веселовского, некоторые исследователи считали, что первичная ограбленная могила в кургане была женской. Такой вывод был сделан на основе отсутствия находок предметов вооружения и наличия золотой иглы. Однако в гробнице находились предметы, характерные сугубо для мужского инвентаря и килик с мужским именем «Лик». Скорее всего, это захоронение могло быть парным.